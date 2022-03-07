Бронебійна комуналка

Прикладом не лише відповідальності, але мужності й патріотизму можна назвати ранкові черги пенсіонерів біля поштових відділень, причому вони приходять не отримувати, а платити – сплачувати за комунальні послуги!

Ми побували в одному з поштових відділень, звідки вийшов колишній гірник Віктор Андрійович. Він дуже давно на пенсії, сказав, що приходив заплатити за комуналку: «Не хочу, щоб у мене були борги, як їх потім віддавати? А по-друге, комунальні підприємства потрібно підтримувати. Наші гроші нікуди не дінуться, потім, як можна жити без електрики й води? Я трішки знаю, як живеться в війну без оцього всього, я ще пам’ятаю ту війну (Другу світову). Мені було 4 роки, і після війни було дуже довго не краще – це страшно, холодно й темно».

Працівники пошти сказали, що після невеликої заминки всі відділення Кропивницького працюють в штатному режимі, навіть пересувні. Однак не приймаються й не видаються перекази з РФ та Білорусі, все інше – як і було, реквізити не змінилися.

Увага! Зміна стосується часу прийому комунальних платежів, тепер вони приймаються з 9-00 до 16-00, тому не варто займати чергу з 7 ранку. Що прикро, так це те, що «Укрпошта» не відмінила комісію за оформлення платіжок, тому до 13-ї години одна платіжка коштує 7,50, а після – вже 15 гривень. Це просто неподобство, на яке потрібно звернути увагу!

Спільну думку кропивницьких комунальників висловив директор КП «Теплоенергетик» Олександр Чельник: «З початку воєнного стану платежі знизилися, і суттєво. Ми не накладаємо пені та штрафи за затримку, але прошу всіх зрозуміти, що ваші платежі за наші послуги – це в першу чергу заробітні плати працівників, теж мешканців громади. Кошти потрібні й для закупівлі газу, як би це не було дивним. Наразі постачальник газу нас не обмежує, не накладає штрафи, тому ми працюємо в режимі, який дозволяє забезпечити подачу тепла хоча б у цих параметрах. Гроші потрібні й для організації роботи ремонтних бригад, для купівлі пального, а основне – для заробітних плат нашим працівникам. Реквізити та система оплати не змінилися, тому просимо платити».

Зрозуміло, наша фінансова підтримка потрібна армії, і вона значна, але й тепло, світло та вода – це теж зброя проти ворога!