Дзвіниці храмів Української православної церкви Кропивницького сповіщають про повітряну тривогу. Це допоміжний засіб інформації. Про це у своєму відеозверненні повідомив священник Храму Благовіщення Пресвятої Богородиці УПЦ Кіровоградської єпархії Іван Верескун. І це вже чують містяни.

Передзвін легко відрізнити від святкового. Він ритмічний, здійснюється у великий дзвін, називається набат або дзвін на сполох. Сигнал тривоги спочатку приходить до єпархії, після чого дані передаються по церквах та храмах.

Храми Кіровоградської єпархії: Соборний храм Благовіщення Пресвятої Богородиці (район 5/5), Спасо-Преображенський кафедральний собор (Преображенська), собор на честь Різдва Пресвятої Богородиці (біля спортшколи), церква на честь Покрови Пресвятої Богородиці (Ковалівка), Церква Святого Воскресіння (вул. Юрія Коваленка), храм на честь преп. Афанасія Афонського (пр. Університетський), церква на честь ікони Божої Матері «Всецариця» (район онкодиспансера), Петропавлівський храм (Лелеківка), храм Успіння Пресвятої Богородиці (парк ім. Крючкова), Свято-Єлисаветинський чоловічий монастир (Балашівка).

Зауважте також наступне: ті, хто проживає або під час тривоги знаходиться в районі Нової Балашівки, можуть скористатися сховищем монастирського собору. (Заходити з центрального входу.) А у Благовіщенському храмі (5/5) з 11.00 до 14.00 всі, хто опинився в складних умовах, можуть пообідати.

Отець Іван дав пораду: «Важливо зберігати спокій, не піддаватись паніці, молитися за військових, підтримувати тих, хто поруч, хто емоційно потребує уваги, бути прикладом для дітей».