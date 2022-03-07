Хліб своїми руками

З початком війни з’явилися періодичні пробіли в схемах виготовлення та доставки харчових продуктів, зокрема хліба, але насправді відсутність хліба в магазинах – це зовсім не проблема для нашого хліборобського народу, який має віковічний досвід виживання в екстремальних умовах.

Потрібно просто згадати свій досвід випікання хліба, так вважає й найвідоміший пекар України Вадим Россоха, інтерв’ю з яким було опубліковано в номері «УЦ» від 27 жовтня минулого року. До речі, він є уродженцем Олександрії. На своїй сторінці в Фейсбуці він розмістив допис:

«Можливо, у когось немає хліба. Ось рецепт найпростішого.

Борошно – 500 г, сіль – 10-15 г, дріжджі – 20 г (сухі – 7 г), вода – 350 мл.

Усе добре вимісити, 2-3 рази обім’яти з інтервалом в 30 хв. Сформувати буханці, дати 20-30 хв. відстоятись та випікати при 180 градусах 25-35 хв.

Якщо немає борошна – можна на кавомолці змолоти крупу!

У випадку відсутності електрики чи газу хліб також можливо випекти! Знадобиться казан або утятниця. Замісіть трохи більше тіста та залиште частину в холодильнику. Це зекономить вам дефіцитні нині дріжджі».

Зверніть увагу, що в кінці рецепту Вадим дає пораду, як і з чого випікати хліб у складній ситуації. Виявляється, що борошно можна змолоти з наявних круп, а пекти в чавунному посуді, на вогні – це годиться для вулиці. Дехто не знає, як обійтися без закваски, Вадим ділиться досвідом: «Пост для тих, хто просить рецепт закваски. Рецептів закваски повен Інтернет. Але на вирощування піде декілька діб, а хліб треба швидко! Тож використовуйте дріжджі, також залишайте частину тіста на завтра й додавайте його в заміс замість закваски».

Якщо немає дріжджів, майстер радить: «Підійде будь-який дріжджовмісний продукт (пиво, кефір, айран) – 0,5 л, борошно – 0,5 кг, цукор – 0,05 кг. Змішати й залишити в теплому місці на ніч».

Але українці можуть обійтися й взагалі без дріжджів, про що говорять старовинні назви – коржі, опрісноки, перепічки тощо. Ми запитали в майстра, як їх готувати: «Оце є найпростіше. Жарте це тісто на пательні під кришкою з двох сторін, перевертаючи, і будуть лаваші. Як нема дріжджів – 1ч. л. соди, загашена оцтом, і маєте коржі».

Отже, найпростіший рецепт моїх коржів – гасим дрібкою соди кисле молоко чи сироватку, трішки олії, яйце (за бажанням), сіль, і все це замішуємо до потрібної консистенції, смажимо на олії. Можна й простіше: соду в воді гасимо оцтом чи лимонною кислотою (чайну ложечку), борошно, сіль – і вуаля! До речі, олію можна наносити так, як це робили наші мами й бабусі, так званим пірцем, тобто гусячим чи курячим крилом, тоді крапля олії наноситься тоненьким рівномірним шаром, аби блищало. Зараз подібного результату можна досягнути за допомогою вкрученого в пляшку з олією звичайного розпилювача для збрискування квітів чи одягу при прасуванні – дуже економно.

Стосовно хліба: можна обійтися й звичайними млинцями, приготованими практично на воді та борошні. Та й підсмажувати їх можна навіть без олії, на відкритому вогні, тобто вогнищі.