Хотіла взяти краматорської землі

Двом молодим мамам з дітьми, які через війну залишили свої помешкання на сході, дала притулок кропивницька благодійна організація «Милосердя», очолювана Володимиром Лебедєвим.

Одна із жінок, Любов Чуприна, розповіла ось яку історію:

– Я з Краматорська. Брала там участь у патріотичному русі. 24 лютого в наш аеродром влучив снаряд. Тоді чоловік і сказав: «Маєш вивезти дітей». Ми вже вісім років у такому стані, нас і «Градами» обстрілювали, і я не поїхала б, якби не малі діти. Дочці – десять, синові – сім. Вирішено було їхати у Львів, де старший син мешкає.

25 числа нам трапилася землячка, яка вирушала в Київ. Там її син, студент, в підвалі ховався від обстрілів, у нього харчі закінчувалися. Вона сказала, що має вивезти з Краматорська хоч одну людину. Чоловік сказав мені: «Їдь». А сам пішов у тероборону, приховавши у військкоматі, що живе з кардиостимулятором.

Жінка пообіцяла довезти мене з дітьми до Дніпра. Звідти ми мали добиратися до Львова уже чим доведеться. Дорогою чоловік повідомив мені, що в Кропивницькому є благодійна організація «Милосердя», яка готова прийняти біженців. Жінка нас сюди й завезла.

Зустріли нас тут дуже добре. Дивовижні люди!

На запитання, що нині відбувається в Краматорську, Любов розповіла:

– Місто як кулак. Дуже укріплене. Військо готове до оборони. Громада готує «коктейлі Молотова». Жінки плетуть сітки маскувальні.

Великих планів на найближчі дні Любов Чуприна не складає. Бажано добратися до Львова. Якщо ж не вдасться, то не сидітиме склавши руки й тут. Треба допомагати країні, яка в біді. А ще Любов, залишаючи Краматорськ, взяла із собою насіння перцю – на розсаду. Хотіла й землі краматорської прихопити, та в поспіху забула…