Бобринець на бойовому посту

Під найбільшою загрозою нападу в Кіровоградській області зараз перебуває Бобринець. До історичного міста ворог наближався на сто кілометрів – ми писали про колону ворога, розбиту під Баштанкою. Як зараз живе Бобринець, «УЦ» розповів голова Бобринецької міської громади Леонід Кравченко.

– Ми готові до оборони міста. Своїм бойовим духом Бобринець завжди славився. Ситуація спокійна та контрольована. Люди звертають увагу на будь-яку незнайому машину, перевіряємо на блокпостах і в місті. Були помічені на території громади ворожі квадрокоптери, їх знешкоджували військові сигнальними ракетами. Також на початку місяця було зламано сайт громади.

Блокпост на Миколаївському напрямку облаштований якнайкраще, громада відреагувала на заклик про допомогу миттєво, забезпечили всім необхідним у великій кількості.

Комунальне господарство міста працює в штатному режимі, з продуктами харчування проблем немає. На жаль, вже маємо загиблих на війні, не у нас, на фронті. Це Сергій Падурець, вічна пам’ять герою.

У понеділок прийняли чотирьох поранених бійців ЗСУ, надали їм необхідну допомогу, наразі вже переправили їх на подальше лікування до Кропивницького. Звідки вони – не можна розпитувати та розголошувати, наша справа – допомогти. Перед тим за кілька днів до нас доправили пораненого цивільного з Миколаївщини.

Організували безкоштовну роздачу молока всім бажаючим по півтора літри в одні руки. Для дітей внутрішньо переміщених осіб, які отримали прихисток у місті, організовано дистанційне навчання разом з нашими дітьми.