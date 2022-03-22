Не купуй це!

Попри вісім років війни з Російською Федерацією, на полицях наших магазинів досі можна бачити товари, вироблені в ворожій країні, незважаючи на спроби замаскувати це.

У Кропивницькому в магазинах найбільшої української торговельної мережі, наприклад, можна купити зубну пасту «Лесной бальзам». Код російських товарів починається з цифр 46. На цій пасті він починається з 87. Це код Нідерландів. От з якого дива голландці продукують пасту з російською назвою? Насправді пасту виробляє підприємство в Єкатеринбурзі, і воно дійсно є власністю нідерландсько-британської корпорації Unilever. Але податки сплачуються в російський бюджет. Ця корпорація перестала постачати з-за кордону свою іншу продукцію до РФ, але виробництво в самій країні не згорнула.

У тій же мережі, а також у одному будівельно-господарському маркеті можна придбати пральний порошок Losk. Ця марка належить німецькому концерну Henkel. Але більшість його виробляють у місті Тосно Ленінградської області. Хоча штрих-код на товарі – цифри 70, тобто Австрія. І податки з його виробництва також лишаються в Росії.

Але найбільше товарів з країни-агресора, десятки найменувань, навіть замаскованих під штрих-кодами інших країн, можна бачити на полицях магазинів косметики та побутових товарів. У Кропивницькому вільно продаються усілякі «Бархатные ручки», «Чистая линия», «Черный жемчуг», «Ушастый нянь», «Сто рецептов красоты» і так далі. Більшість з них також нібито належать транснаціональним корпораціям, але виробляються в Росії, у Підмосков’ї, Єкатеринбурзі, Йошкар-Олі… Справа в тім, що ці бренди зареєстровані десь у Австрії, але виробництво – у Росії. Це дозволено. «Ушастый нянь» донедавна вироблявся й у Вінниці, але прибутки йшли до компанії «Невская косметика».

Майже в кожному магазині можна знайти чай Greenfield, що маскується під британський. Насправді він санкт-петербурзький.

Чимало російських брендів маскуються «під захід», такі, наприклад, як Faberlic. Ця косметика продається в десятках магазинів, і є навіть так звані точки видачі (мережевий маркетинг). Також по суті російською є побутова техніка брендів Kaiser, Scarlett, Vitek та деякі інші.

Ваш вибір – купувати таке чи ні. Перерахувати всі ці бренди не вистачить газети, їх в Україні, за останніми підрахунками, було близько 1500! Навіть найвідоміші світові марки чаю, кави, жувальної гумки, льодяників на паличці дуже часто вироблялися для українського ринку на підприємствах Росії. І їх запаси ще чималі.

Просто будьте пильними.