Кропивницький – переселенцям

З ранку біля кропивницького міського штабу з розселення переселенців, на диво мало машин та людей. У вестибюлі чергують працівники, та вже за хвилину після приходу кореспондента «УЦ» прийшли дві родини з Миколаєва. Переночували у знайомих, наскільки залишаться у місті чи поїдуть далі – поки не визначилися.

«Це тільки з ранку в нас так доволі мало людей, – розповідає Юрій Воронов, керівник міського штабу. – Щодня наплив починається десь з 16 години, о 17-й вже людно. Це пов’язано з тим, що зі своїх міст люди виїжджають ранком, а до нас прибувають по обіді. Приймаємо людей, годуємо, підшукуємо варіанти.

Більшість переселенців – транзитні. День – два – три відпочивають, набираються сил у нас та їдуть на захід.

Загалом, порівняно з початком березня людей поменшало. Та все одно іноді в день приймаємо 50 родин, а в другий – 150. Поменшало людей з Харкова, зараз переважно з Донецької, Луганської, Запорізької та все ж ще з Харківської областей. Ось напередодні з Маріуполя вийшло, слава богу, 6 тисяч людей, чекаємо, що будуть і в нас.

Загалом у штабі працює 40 людей. Телефони в нас службові, видали нам. Зараз дзвінків, вам може здатися, мало, але часто телефони просто горять. Волонтерів немає, хоча вони нам допомагають (у вестибюлі дуже багато дитячих іграшок, які приносять кропивничани, засоби гігієни та інше. – Ред.)

Працюємо ми в режимі 24/7. Люди прибувають і о другій, о третій годині ночі. Ми готові, наша кухня також завжди має чим нагодувати.

Селимо по гуртожитках, готелях, міському фонду, є база даних містян, готових прихистити співгромадян під найм і безкоштовно».

Сам Юрій скоро місяць фактично живе у штабі…

А ось у Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП) у першу половину доби більш людно. Сюди йдуть ті, хто вже оселився, прийняв рішення залишитися в Кропивницькому. Дуже багато мам з малими дітьми… Черг немає, дівчата на ресепшені швидко обслуговують кожного. «Звертаються в першу чергу за довідками внутрішнього переселенця. Отримавши довідку, можна звертатися за допомогою. Також почали приходити люди, які прихистили переселенців, за компенсацією комунальних послуг. Консультуємо всіх, особливо якщо в родинах є люди з особливими потребами, як їм діяти далі, як знайти органи соцзахисту», – кажуть дівчата.

Нагадуємо телефони Кропивницького міського штабу із розселення:

095-39-86-463

095-39-86-489

095-39-86-435

095-39-86-453.