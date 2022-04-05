Наприкінці березня громада Бобринця попрощалася із землячкою Людмилою Яковенко, яка загинула 26 лютого на фронті. Людмила була військовим медиком. І бобринчани її пам’ятають як працівницю місцевої лікарні.

– Прекрасно з Людою працювалося, вона була позитивна, – розповіла «Україні-Центр» молодша медсестра закладу Світлана Жук. – Завжди переймалася чужими проблемами. І на роботі підміняла, і гроші давала, коли в когось виникали труднощі. Декілька років тому Люда пішла в АТО, бо тут їй було тісно. Приїздила додому, коли давали відпустки. Збирала нас, спілкувалися. Про війну сильно не розказувала. Мабуть, не можна було. Але казала, що на собі виносила поранених. Люда не мала медичної освіти, але її покликанням була медицина. Їй і командир про це говорив. Питав, чому не вивчилася на медика. А вона: «Так получилося…» Вона як медсестра все вміла робити.

За словами Світлани, Людмила мала твердий характер. Подружнє життя не склалося, тож тягла все на собі. Турбувалася про дочку, а коли онуки появилися – і про них. А ще любила собак, котів.

– У лікарні приблудні собаки є, Люда їх годувала, хоч начальство й кричало. Не могла пройти мимо голодного собаки. Принесе собі їжу на обід, а потім віддасть собакам. Востаннє ми бачилися в січні. Люда приїхала у відпустку. Зустрілися в центрі біля ялинки – через карантин не могли зібратися в приміщенні. Не знали, що більше не зустрінемося. 22 лютого в неї був день народження. Ми не телефонували, бо Люда вже не брала трубку. Не можна було. А через кілька днів дізналися: загинула. Ми не вірили. Люда ж досвідчена була. Привезли її сюди аж у кінці березня. Довго не могли вивезти – гаряча точка. Поховали в рідному Свердловому, тепер це – Златопілля. Біля батьків. На похороні було багато людей. І військові, і мер.

Світлану Жук доповнив міський голова Леонід Кравченко:

– Знав Людмилу особисто. Вона мала енергетичний заряд, яким ділилася з оточуючими. Не пам’ятаю її засмученою. Завжди усміхнена.

З довідки Бобринецької міської ради. Людмила Борисівна Яковенко народилася 22 лютого 1970 року в селі Свердловому Бобринецького району, там же навчалася у восьмирічці. 1990-го закінчила Бобринецький сільськогосподарський технікум, здобула спеціальність «Агрономія». З 1994 року працювала медсестрою в Бобринецькій районній лікарні. У липні 2018 року уклала контракт про службу в Збройних Силах України. Служила в званні сержанта головним медиком розвідгрупи. Загинула 26 лютого 2022 року.