Наше овочеве асорті

Гостра воєнна необхідність змушує нас впритул зайнятися питаннями продовольчої безпеки та вимагає від аграріїв Кіровоградщини терміново переглянути хід весняно-польових робіт у бік збільшення площ для вирощування овочів. За розрахунками, нашій області потрібно виростити, як кажуть, «для себе» близько 150 тисяч тонн овочів на рік, але цього недостатньо – за нами Україна. Величезні резерви в цьому напрямку мають власники присадибних та городніх ділянок і дач, бо ми за щедрі «супермаркетівські» роки ледь не забули, як самим доглядати свої ділянки.

Звичайно, в інші роки на городах і в полях уже б кипіла робота, але нинішня холодна весна дає шанс надолужити згаяний час. Як це краще зробити, нам нагадає вчений-агроном з Кропивницького Віктор Захарович Гончаров.

– У нашій зоні недостатнього зволоження, особливо в південних районах, багато культур, такі, як баклажани, капуста, перець солодкий, потребують зрошення. Але є й більш лояльні до відсутності поливу культури – це помідори, буряк столовий, морква, яка без поливу може дати до 100 центнерів з гектару, а буряк – до 200, це для всіх районів. Помідори садимо розсадою, полив обов’язковий при посадці, а далі – догляд, прополювання й розпушування. Помідори можна сіяти насінням, саме зараз, а можна майже через місяць розсадою, яка дасть урожай раніше.

Можна без особливого поливу отримати врожай ранньої капусти, а з середньою та пізньою – складніше. Пізню капусту також можна сіяти насінням, у середині травня. Огірки й баштанні теж можна виростити без поливу, тобто сіяти кавуни, кабаки та дині на більших площах. Огірки можна сіяти двічі на рік, навесні та влітку, у червні – на початку липня, щоб мати врожай у вересні, але їх потрібно захищати від борошнистої роси за допомогою фунгіцидів.

Цибулю можна вирощувати як насінням, або по-народному чорнушкою, так і арбажейкою або тиканкою, але потрібні полив і догляд.

Гарні результати дасть овочевий горох, який вже потрібно було посіяти, а теплолюбиву квасолю, навпаки, – аж на початку травня. Гарні результати без особливого поливу на присадибних ділянках дають кабачки, але їх потрібно регулярно збирати.

Петрушка, як і щавель, – багаторічна культура, але сіяти потрібно рано, як і кріп, можна сіяти й зараз, доки є волога.

Приморозків потрібно боятися до 22 травня, але небезпека більше внизу, ближче до води, тому потрібно сіяти й на підвищеннях.

Редиска вирощується в два строки, спочатку рання, висівається якомога раніше, а потім в серпні, коли високих температур уже немає, а чудовий урожай буде в вересні.

Як бачимо, Кіровоградщина може вирощувати практично всі овочі, які нам привозили з півдня України. Зі свого досвіду, який агрономи чомусь не схвалюють, скажу, що інколи народ садив квасолю та цибулю в картопляні лунки й восени збирали все разом. Моркву можна легко сіяти, якщо в пляшку з водою насипати насіння – ніби поливаєш. Якось агроном порадив мені не дуже боротися з бур’янами на огірках, і дійсно, так огірки легше переносили спеку.

Діліться досвідом, сійте й садіть городи, які точно віддячать гарним урожаєм.