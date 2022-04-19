Повернення «Художніх студій»

Напередодні війни, 16 лютого, в художньо-меморіальному музеї Осмьоркіна зібралися митці, щоб поспілкуватися та помалювати. Це були трохи підзабуті, але традиційні «Художні студії», які започаткували ще в 2012 році.

Організатори проекту – сам музей та відділ образотворчого мистецтва дитячої школи мистецтв. Мета – зустрічі як професійних художників, так і початківців-аматорів, які б навчалися майстерності під час взаємного творчого спілкування з фахівцями художньої справи. Це мала бути й стала своєрідна школа мистецтва та платформа для спілкування.

Ініціатором повернення до «Художніх студій» стала завідувачка відділу образотворчого мистецтва дитячої школи мистецтв Ольга Краснопольська. Вона зізналася, що скучила за малюванням натури, була переконана, що інші художники також цього потребують, й була права.

Під час довоєнної зустрічі в якості натурниці в музейному просторі позувала журналістка Лілія Кочерга. Вдруге зібралися, коли вже йшла війна. Натурою обрали заслуженого художника України Андрія Надєждіна. Втретє позувати пощастило заступниці головного редактора «УЦ» Олені Нікітіній.

Художників було всього троє: кропивницькі Андрій Надєждін та Ольга Краснопольська, а ще Марія Грім, дизайнерка, керівниця дитячої мистецької студії «Дизайн і декор» Міського палацу дітей та юнацтва у місті Дніпро.

Зали музею лишилися звичних та рідних відвідувачам експонатів – їх надійно укрито. Зате квіти, переміщені в одну кімнату, утворили чудовий зимовий сад. Там і працювали. Починалося все серйозно: митці виставляли квіти, стільці, мольберти, врегульовували освітлення, просили натуру обрати точку, на яку треба буде дивитися протягом кількох годин. А потім, в процесі, було те спілкування, якого нам всім сьогодні так не вистачає.

Директор музею Віта Чернова як господиня пригощала гостей кавою, чаєм та солодощами. Розповідала про майбутні проекти, які незабаром відбудуться. До речі, хто не знає – в музеї Осмьоркіна надійне підвальне приміщення, яке може слугувати сховищем. Архітектор Паученко все передбачив, подбав про нащадків…