Олександрія: cкоро в школу!

Одне з найоптимістичніших повідомлень останнього тижня – з 2 травня для учнів 11 класів Олександрійської громади планується впровадити змішану форму навчання. Діти зможуть відвідувати школи, аби отримати консультації з української мови, математики та історії України. Це три предмети, на основі яких у цьому році випускники складатимуть національний мультипредметний тест замість традиційного ЗНО.

Це повідомлення вдало корелюється з Великоднем, адже символізує наше прагнення до відновлення. Міський голова Сергій Кузьменко з нагоди свята привітав мешкан ців громади та, окрім участі в інших заходах, відвідав Центр соціальної допомоги та реабілітації дітей «Джерело життя». Потрібно було бачити, як діти охоче спілкувалися зі своїм давнім другом.

22 квітня в Олександрії з гуманітарною місією побувала представниця незалежної міжнародної медичної організації «Лікарі без кордонів» Паула Фернандес з колегами. Вони подарували місцевій лікарні комплект обладнання, спецодяг для бригад швидкої допомоги та перев’язувальні матеріали.

А 20 квітня Олександрію відвідали представники управління ООН з координації гуманітарних справ Едуард Тауіл та Володимир Кісіль. Метою візиту була координація роботи з Олександрійською громадою, аби в майбутньому залучати до міста якомога більше міжнародних організацій, що готові надавати допомогу переселенцям.

Трішки раніше Олександрію з робочим візитом відвідав фахівець із питань житла Агентства ООН у справах біженців Сайфуллах Мехрабі, який вивчав умови прийому біженців. За результатами зустрічі місто надасть в ООН пропозиції для отримання підтримки в організації проживання біженців.

Олександрійці хочуть і вміють бути вдячними нашим закордонним друзям. Депутати Олександрійської районної ради пропонують назвати одну з вулиць міста на честь прем’єра Великобританії Бориса Джонсона, тепер це питання має розглянути міська рада. Борис Джонсон відомий своєю безкомпромісною позицією на підтримку України, але й мешканці Олександрії ні на хвилину не забувають дбати про своїх захисників. Днями куплені на зібрані кошти новенькі бронежилети, замість пошкоджених у бою, отримали двоє наших земляків.

Олександрія допомагає не лише тим, хто зупиняється в місті, але й взагалі проїжджаючим евакуаційним потягам. За дорученням міського голови Сергія Кузьменка на міський залізничний вокзал доставлені продукти та речі першої необхідності від благодійних організацій та підприємств для пасажирів евакуаційних поїздів та людей, які перебувають на станції.

Попри війну, місто повертається до мирного формату існування, днями було оголошено конкурс перевізників на міських маршрутах, а в Олександрійському ЦНАПі відновили роботу державні реєстратори юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Але – війна! На минулому тижні міський мартиролог втрат поповнився двома іменами наших земляків. Це Костянтин Єрмаков та Андрій Ширяєв. 19 квітня воїнів поховали в Олександрії. Громада висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих і вічно берегтиме пам’ять про них.