Райкович: «Війна вчить жити по-іншому»

Поселити людей, змушених залишити дім, нагодувати тих, хто поки не може забезпечити свої родини сам, допомогти їм інтегруватися в життя регіону – серед головних завдань влади на Кіровоградщині. Про це говорили з головою обласної військової адміністрації Андрієм Райковичем.

За два місяці війни до Кіровоградської області прибуло вже близько 120 тисяч вимушених переселенців. Майже половина лишилася тут, зокрема 18 тисяч дітей. Люди прибуватимуть, адже на сході та півдні тривають бойові дії. У Кропивницькому їх приймає міський центр розселення, надають допомогу волонтери. За нею щодня звертаються тисячі людей. Подібні центри є в Знам’янці, Олександрії, Світловодську, у менших містах.

З роботою одного із найбільших волонтерських хабів голова ОВА ознайомився днями, центру допомогли обладнанням і продуктами. Розглядається можливість створення нових локацій, щоби скоротити час очікування людей, каже Райкович.

– Такі центри дуже потрібні, людей багато, про них не можна забути, не можна залишити один на один із ситуацією. У таких хабах вони отримують не лише матеріальну допомогу, але й інформаційну, консультативну – куди звернутися, щоб поновити навчання дітей або отримати медичну допомогу. Так працюють і на території області.

Переселенці не концентруються лише в Кропивницькому, уточнює Райкович. Ті, хто виїхав із сільської місцевості, переважно шукають житло із землею в селах. Людей зустрічають, допомагають…

– Далі треба думати про роботу для цих людей, про виробництво. Треба розуміти, що для цього мало буде відновити все, що працювало до війни. Потрібні нові робочі місця. Поки головне питання – тимчасове розселення тих, хто приїжджає. Люди мають жити в нормальних умовах. Тому вишукуємо ресурси, щоб те житло, яке є в області в не дуже гарному стані, привести у відповідність. План за надходженнями в перші три місяці 2022-го Кіровоградщина виконала, це дає можливість зараз трохи відновлювати, ремонтувати… Але треба економити, берегти кожну копійку.

У ЗМІ та соцмережах обговорюють і велику програму будівництва житла для внутрішньо переміщених осіб, зокрема на Кіровоградщині. Її офіційна презентація зі всіма деталями на область ще чекає.

Не менш актуальна за квартирне питання проблема продовольчої безпеки, зокрема забезпечення переселенців. Частина не має значних заощаджень, хтось приїхав «у чому стояв» – поки люди не почнуть знову заробляти, отримувати соціальну допомогу, їм треба щось їсти.

– Ми звернулися з цього приводу до уряду, надходить гуманітарна та волонтерська допомога. Головне – у державі є зерно для виробництва хліба, у неокупованих регіонах є тваринництво, відновлюють роботу переробні підприємства, є молочні та м’ясні продукти. Кожну товарну групу треба спланувати відповідно до поточних потреб.

Кіровоградщина бере участь у забезпеченні харчами Запорізької області, де часткова окупація, тривають бої, і куди також постійно прибувають переселенці, передусім із Маріуполя. На кінець минулого тижня відправлено більше 80 тисяч продуктових наборів.

Ми маємо позитивні відгуки звідтіля про нашу допомогу. А я вдячний землякам, хто забезпечує цю програму. Власне, на неї працює вся країна.

Хоча, за оцінкою Райковича, економіка поки не відчула серйозних потрясінь за рахунок надходжень від двох довоєнних місяців, зрозуміло, що попереду в області та держави – непрості часи. Війна вчить жити по-іншому.

– Економісти на всіх рівнях працюють, щоб згенерувати модель подальшого життя та роботи, першочергова задача – забезпечення армії, усе, що пов’язано з війною, з обороною. Дуже багато переосмислюється, організовується в рази швидше.