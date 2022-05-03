Вижити без бензину

Для тилового регіону зараз головна проблема – небачений дефіцит пального. Багато автозаправних станцій просто тимчасово закрилися. Банальну істину XXI століття знають усі: паливо – це кров економіки. Не буде чим заправляти авто – не буде харчів в магазинах, хворих не будуть везти до лікарень і так далі… Що ж відбувається в країні та на Кіровоградщині?

Не секрет, що більшість пального раніше до нас завозили з РФ та Білорусі. Зараз поставки припинені. Також вщент ракетними обстрілами зруйновано Кременчуцький нафтопереробний завод.

Провідні трейдери зараз купують бензин та дизпаливо в Європі. «Великі постачальники законтрактували достатню кількість пального, але не можуть його завезти через брак локомотивів і вагонів. Проблему частково могли б вирішити дрібні трейдери, які можуть купувати невеликі партії в Євросоюзі й завозити сюди пальне бензовозами. Але вони зіткнулися з тим, що не можуть продавати його дешевше цін, які встановив Кабмін», – говорить аналітик паливного ринку Сергій Куюн. Також неможливі поставки палива танкерами морем.

Тим часом у Кропивницькому пошук пального перетворився на справжній квест. У групі в Фейсбуці «За кермом – Кропивницький» це тема №1. Хтось напише: «Є бензин на БРСМ на Балашівці» і за кілька годин там його вже нема… «Є на виїзді з 101-го мікрорайону на ОККО» – і, мабуть, усі водії мчать туди, аби залити в бак хоча б дозволені 10 літрів «в одні руки». У представництві фірми ANP у місті небачена черга за талонами на паливо, і ситуацію там не коментують…

Ціни на бензин і дизпаливо уряд обме­жив 34,10 грн/л і 38,7 грн/л відповідно ще 26 березня. На жаль, ринковим умовам така ціна не відповідає. Доставка тільки одного бензовоза з Європи на Кіровоградщину буде істотно дорожче, ніж декількох залізничних цистерн. У цьому головна проблема, кажуть фахівці. Бензину законтрактовано в ЄС вдосталь, але критично не вистачає залізничних цистерн, аби його доправити до нас.

Перша віце-прем’єрка – міністерка економіки України Юлія Свириденко повідомила, що дефіцит пального в найближчі 7 днів буде ліквідовано. Проте очікується незначне його здорожчання.

Куди вже більше?.. 1 травня на поодиноких АЗС Кропивницького можна було побачити цінник на дизель біля 47 гривень за літр…

Що робити? Перечекати. І приглядатися до електромобілів та велосипедів. Вірогідно, ця проблема надовго. Головне, щоб вистачало пального для ЗСУ.