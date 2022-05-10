Наш День Перемоги

Завжди на урочистостях, присвячених Дню перемоги над нацизмом, організатори використовували звуковий супровід-інсталяції часів Другої світової – голос Левітана, музику Тухманова чи ще щось. Цього року необхідність у цьому відпала – 8 травня під час відзначення на Меморіальному комплексі «Фортечні Вали» у Кропивницькому Дня пам’яті та примирення й вшанування жертв Другої світової війни лунала справжня сирена…

Шкода, що наша Верховна Рада не зробила рішучий крок і одразу після широкомасштабного нападу РФ на Україну не оголосила 8 травня нашим Днем перемоги над нацизмом, чим би остаточно дистанціювалася від агресора й у цьому питанні.

У зв’язку з загрозою ракетних ударів цьогорічна церемонія на Валах обме­жилася офіційними заходами, в яких взяли участь військове керівництво області та міста. Не було й жодного учасника Другої світової війни, яких, до речі, в області залишилося менше 130 осіб, з них безпосередніх учасників бойових дій – одиниці. Натомість «ветеранські» місця віддали матерям українських воїнів, які загинули, захищаючи нашу землю від сучасного російсько-нацистського агресора. Це не випадково, адже саме 8 травня Україна відзначає День матері. Тому вся увага – їм, як і відзнаки державного та місцевого рівня. Усе було просто й щиро – і квіти до могил та обелісків загиблим воїнам обох воєн, і сльози, і хвилина мовчання…