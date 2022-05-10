Тепер збирають на квадрокоптер

Кропивничанка Катерина Урсулова – одна з 5,5 мільйона українців, які залишили батьківщину через вторгнення Росії. Опинившись з малою дитиною – заради якої, власне, і виїхала – у Португалії, молода жінка із землячками займається волонтерством, щоб підтримати Україну. Про це в неї й розпитав кореспондент «УЦ». Насамперед же попросив поділитися враженнями про Португалію.

– Ми тут – з кінця березня, – розповіла Катерина. – Сюди був довгий шлях – через Львів, Австрію, Іспанію. У Португалії зупинилися в Куартейрі. Це місто на узбережжі Атлантичного океану. Воно невелике: одна школа, один дитсадок. Але тут розвинена інфраструктура для прийому туристів: готелі, казино, тенісні корти тощо. Ми винаймаємо квартиру за гроші – Португалія не здійснює такої щедрої соціальної політики щодо біженців, як, наприклад, Німеччина. Сюди доцільніше їхати людям при грошах. Або якщо є родичі, які підтримають. У мене й моїх подруг капіталів немає, працюємо дистанційно. Щоправда, недавно дізналися: як біженці можемо отримати допомогу. Сподіваємося, її вистачить, щоб заплатити за два місяці проживання на квартирі. З португальцями спілкуємося англійською – нею тут багато володіють, на відміну від іспанців. У Португалії – чимало українців, які давно приїхали сюди на заробітки й осіли. Найбільш підприємливі відкрили українські магазини. У них можна купити майже все, що й в Україні, у тому числі гречану крупу, згущене молоко – харчі, яких немає в португальському раціоні. У таких магазинах я з подругами й купила складові для тортів, які потім продавали на вулицях, щоб виручені гроші спрямувати на підтримку України.

Російську агресію проти нашої країни пересічні португальці, за словами Катерини Урсулової, засуджують:

– Купуючи в нас смаколики, браслетики й брошки з українською символікою, люди висловлювали симпатії до України. Одна бабця нас обіймала, плакала. Особливо прихильні до України громадяни Великої Британії, вони теж відпочивають у Куартейрі. Зібрані кошти переводимо знайомим в Україні, які вже купують для військових що треба.

Катерина розповіла, що взаємодіє із земляками-волонтерами, які мешкають у США та у Великій Британії.

– Колишня однокласниця Анна Городна, яка багато років проживає в Америці, створила електрон­ну книжку з рецептами українських страв. Книжка називається The Flavors of Ukraine – «Смаки України» і продається в Amazon. Завдяки цим продажам ми придбали для українських воїнів бронежилети, шоломи, тепловізори й навіть авто. Тепер збираємо на квадрокоптер. Частина коштів від реалізації книжки йде на підтримку дитбудинків в Україні. Будемо вдячні за її популяризацію.

Наостанок – таке запитання до Катерини: чи не хочеться назад, в Україну?

– Хочеться. Сподіваюся, через кілька місяців повернемося.