Кропивницькі лялькарі знову запрошують на вистави до театру

З перших днів війни, після введення воєнного стану у нашій країні, колектив КЗ «Кіровоградський академічний обласний театр ляльок» долучився до волонтерської діяльності. У кількох приміщеннях театру були організовані спальні місця, якими скористалися близько двох десятків переселенців.

Впродовж двох місяців лялькарі сплели та здали у волонтерський штаб двадцять три маскувальні сітки, які одразу відправлялися на позиції наших військових.

Станом на сьогоднішній день, театральні майстрині пошили близько тисячі одиниць спідньої білизни для бійців та кілька комплектів постільної білизни.

Крім того, колектив неодноразово збирав кошти і придбавав речі, необхідні українським захисникам, а також щотижня брав участь у фасуванні продуктових наборів для нужденних.

З початку березня митці почали відвідувати з виставами та ігровими програмами тимчасових переселенців, які проживали у гуртожитках та пристосованих приміщеннях у місті та області, щоб хоч трішки відволікти дітей і батьків від трагічних думок та пережитого жаху війни. За цей період відбулося двадцять шість благодійних вистав театрального репертуару на різних локаціях.

А враховуючи нинішню ситуацію, адміністрація театру таки зважилася на відновлення показу вистав на стаціонарі. Хоча власного обладнаного сховища театр не має, та у разі спрацювання сирени, глядачів переведуть у більш безпечне приміщення. До речі, зважаючи на складне економічне становище громадян, митці майже вдвічі знизили вартість квитка, щоб якомога більше маленьких глядачів змогли відвідати театр та розважитися у веселих ігрових програмах.

Тож у прийдешні вихідні лялькарі радо запрошують мешканців і гостей міста на зустріч з героями музичних казок:

14 травня – «Їжачок-хитрячок» О.Кузьмин (4+)

15 травня – «Як Микита з ярмарку йшов» В.Ставріаніді-Стогодюк, Е.Новопашена.

Після вистав на дітвору чекають тематичні ігри та веселі руханки.

Початок заходів – об 11.00 годині

* Розрахуватися за квитки можна готівкою, банківською карткою через термінал, або за допомогою картки «Є-підтримка», якщо вона активована у смартфоні.

Довідки за телефонами: (0522) 24-28-94,

(095) 036-83-21, (097) 70-73-172