Олександр Чельник: «Працюємо через “не можу”»

Заяви деяких електронних ЗМІ про презентацію нової схеми теплопостачання в Кропивницькому виявилися дещо передчасними, хоча 5 травня технічна рада таки заслухала інформацію про «підготовку теплового господарства Кропивницького до нового опалювального сезону та план поетапної організації нової системи теплопостачання». Ключове слово – «підготовка», бо процес виготовлення нової схеми теплопостачання затримався у зв’язку з війною. Як кажуть, зараз інші пріоритети, але робота над розробкою схеми триває. З боку міста зібрано й передано іноземним партнерам аналітичну інформацію, на основі якої й робляться розрахунки.

За задумом у місті має бути змонтована абсолютно нова система теплопостачання на основі будівництва районних модульних котелень з одночасною заміною практично майже всіх теплових мереж та реконструкцією чи перебудовою існуючих котелень. При цьому потрібно остаточно визначитися як з користувачами автономок, так і з абонентами центрального теплопостачання, а поки що зосередитися на ремонті мереж. Заміні підлягають майже 170 кілометрів труб великого діаметра. Нагадаємо, що теплова мережа прокладалася в 60-70 роки минулого сторіччя, при тому, що амортизаційний термін служби сталевих труб в агресивному середовищі розрахований на 25-30 років, і лише нинішня міська влада взяла на себе сміливість і відповідальність розпочати їх заміну. Окрім чисто технічного стану мереж, розробка нової схеми теплопостачання була викликана й різкою зміною кон’юнктури на ринку енергоносіїв, і все це має бути узгоджене й відпрацьоване в рамках надзвичайно амбіційної та складної програми.

Наразі вирішили зосередитися на першому етапі – заміні трубопроводу довжиною близько 900 метрів у центральній частині міста. Мова йде про багатостраждальну вулицю Чорновола в «урядовому» кварталі, яку по черзі чи не щотижня розривають якщо не теплоенергетики, то водопостачальники. Але й тут не все так просто, адже цей відрізок вважається найнасиченішим у місті інженерними мережами різних відомств типу енергетиків, газовиків, каналізаційників, зв’язківців і так далі. Усі ці балансоутримувачі мають скоординувати діяльність з тим, щоб можна було замінити труби раз і надовго.

Щодо схеми теплопостачання, яка стосується безпосередньо ТЕЦ, то підписано меморандум про необхідність монтажу на території підприємства нової котельні потужністю 40 Мвт, яка має працювати на альтернативних видах палива. Але це лише наміри, які мають бути підкріплені реальними фінансовими гарантіями, як і прокладка нових ліній.

Таким чином, презентацію схеми ми лише очікуємо, але тепловики в рамках підготовки до нового опалювального сезону ремонтують найбільш важливі ділянки міських теплових мереж. В ексклюзивному інтерв’ю для «УЦ» директор КП «Теплоенергетик» Олександр Чельник сказав:

– Після завершення опалювального сезону ми продовжуємо працювати через «не можу», наприклад, при наявності величезних боргів перед «Нафтогазом» ми закупили матеріали й ремонтуємо мережі. Зокрема, міняємо ділянку згнившої труби в районі провулку Васильківського, яка лежить у бетонному лотку вздовж набережної. Туди навіть страшно заглянути, в яких умовах там труби. Ми зараз ремонтуємо там, ремонтуємо ділянку в районі старого автовокзалу, в інших місцях, це йдеться про труби великого діаметру, не кажучи про менші діаметри, які теж замінюються. Окрім цього міняємо котли, ремонтуємо котельні. Ми аргументовано зберегли своїх фахівців критичної інфраструктури від мобілізації, оскільки без них роботи були б неможливі. Боргів по заробітній платі на нашому підприємстві зараз немає.