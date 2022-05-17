Олександрія: подих війни

Цього тижня подих війни в Олександрії відчувався у вигляді збитої 15 травня силами ППО ворожої ракети, яка летіла в напрямку Кропивницького. Тижнем раніше була знешкоджена бойова частина іншої ракети ворога, яку теж збили на території Олександрійського району. Це ніби підкреслило правильність прийнятого на позачерговій сесії 10 травня депутатами міської ради рішення про визнання колаборантами політичної партії «ОПЗЖ». На цій же сесії депутати засудили збройну агресію РФ проти України й прийняли звернення щодо недопущення порушення територіальної цілісності нашої країни.

Олександрія несе значне навантаження у вигляді допомоги вимушеним переселенцям, тому мер Сергій Кузьменко висловив щиру вдячність представникам управління ООН з координації гуманітарних питань Едуарду Тауілу та Володимиру Киселю, які привезли до міста 160 тонн продовольчого вантажу: «Для нас сьогодні дуже важлива допомога світової спільноти, і ми мали вже декілька зустрічей з представниками ООН. Олександрія останнім часом стала домівкою для багатьох людей, що приїхали з Донецька, Луганська, Харкова та інших регіонів, де йде війна. За нашими підрахунками, в Олександрії проживає близько 12 тисяч тимчасово переміщених людей, із них 9 тисяч ми офіційно взяли на облік».

Одночасно з вирішенням питань військового та гуманітарного характеру місто живе напруженим повсякденним життям. Виконавчий комітет підтримав рішення про виділення 1 млн 150 тис. гривень на безплатне обстеження мешканців громади на томографі.

На тому ж засіданні виконкому було прийнято перше в області рішення щодо зміни типів та спрощення назв закладів міської освіти. Наприклад, Навчально-виховне об’єднання «Олександрійська гімназія ім. Т. Г. Шевченка – ЗНЗ І-ІІ ступенів – школа мистецтв» буде називатися Ліцей імені Т. Г. Шевченка, а навчально-виховний комплекс «Олександрійський колегіум – спеціалізована школа» – Мультипрофільним ліцеєм. Зміни стосуватимуться всіх 17 закладів загальної середньої освіти Олександрійської громади.

Зважаючи на скорочення освітньої субвенції для громад на 10%, міська влада знайшла можливість підтримати освітян 6 мільйонами гривень задля повноцінної виплати заробленого вчителями.

Підтримає місто й КП «Олександрійський ринок», якому спрямують 400 тисяч гривень. З цього приводу мер сказав, що ринок не має бути дотаційним, але у воєнний час ми маємо підтримати підприємців, щоб вони могли забезпечувати свої родини, сплачувати податки та допомагати ЗСУ.

Навіть війна не зупиняє процеси благоустрою та прикрашання міста. На своїй офіційній сторінці в соцмережі Сергій Кузьменко повідомив, що за його ініціативи як президента ФК «Олександрія» у парку Шевченка висаджують 12 тисяч квітів. Це різних кольорів бегонії, чорнобривці, петунії, сальвії та колеуси: «Упевнений, що в такі складні часи має бути місце, де можна набратися позитивної енергії та зарядитися натхненням на хороші справи. Нагадаю, ФК “Олександрія” продовжує масштабну реконструкцію парку. Нині тривають будівельні роботи на фонтанній площі та в літньому театрі, а також готуються площі під дитячі майданчики».

Свідченням того, що місто прагне жити насиченим культурним і спортивним життям, став фінал благодійного турніру з футболу на підтримку ЗСУ, проведенийу 15 травня на стадіоні «Ніка». За географією учасників турнір цілком можна назвати міжобласним, адже тут були представлені команди навіть Вишгорода Київської області. Глядачі мали можливість не лише поринути в атмосферу футбольного свята, але й допомогти нашим військовим фінансово. У заключному поєдинку збірна «Поліграфтехніки» перемогла «Шляховик» – 2:1.