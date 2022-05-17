Останній притулок для героїв

Як не гірко це усвідомлювати, але жертви серед воїнства, яке героїчно боронить Україну, будуть. З огляду на це у Кропивницькому вирішили облаштувати ще одну ділянку для поховань захисників.

Як пояснили у міській раді, на секторі почесних поховань Рівненського кладовища майже не залишилося місця. Вивчивши становище на решті кладовищ, влада вирішила облаштувати таку територію на Далекосхідному.

Й справді, попри чималу кількість кладовищ у Кропивницькому місця, де можна достойно віддати останню шану героям, майже немає. Одні з них – давно закриті (як Старолелеківське та на вулиці Салтикова-Щедріна), на інших закінчуються квадратні метри (у тому числі на Новолелеківському, де створити меморіал неможливо через близькість вільної ділянки до людських жител), а є просто дуже віддалені (у селищі Новому та на Завадівці).

Ділянка, яку відведено під сектор почесних поховань, – перед в’їздом на Далекосхідне. Площа – 12 метрів на 142. Міські комунальники уже розпочали там підготовчі роботи. Очевидно, облаштування території відбуватиметься за проектом, розробленим фахівцями, – саме так було на Рівненському.