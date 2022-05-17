Пішов з життя художник Фелікс Полонський

Пішов з життя відомий, шановний, талановитий художник Фелікс Полонський. Сум, біль, відчуття втрати… На жаль, він вже не напише новий твір. На щастя, залишив по собі безліч шедеврів.

Кілька років тому Фелікс Михайлович дав інтерв’ю нашій газеті. Вважаємо за доречне нагадати його слова:

– Натхнення нікуди не дівається. Напевно, через те, що я Козеріг, маю потребу постійно щось робити. Коли нічого не роблю, я в депресії. У мене багато ідей, задумів. Є в мене мрія – усе, що в моїй майстерні, виставити у величезній залі. Адже воно все стоїть на стелажах – і графіка, і живопис. Хотілося б сподіватися, що колись у нашому місті буде велика виставкова зала…