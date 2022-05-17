Українці вміють перемагати

На Дефлімпійських іграх у Бразилії (це така собі альтернативна Олімпіада, що проводиться вже 98 років для людей з вадами слуху) кропивничани здобули рекордні 22 головні нагороди! Останнім Сергій Фомін здобув вже другу нагороду! Він став срібним призером у швидкісній стрільбі з малокаліберного пістолета з дистанції 25 метрів. У другій стрілецькій дисципліні Сергій показав третій результат, взяв бронзу.

За ці Дефлімпійські ігри в місті Кашіас-ду-Сул п’ятеро представників Кіровоградщини – Сергій Фомін, Олександр Костик, Ірина Терещенко, Дар’я Тарасенко, Владислав Гриценко – вибороли нагороди у плаванні та стрільбі.

Щоб ви розуміли – уся велика збірна України завоювала 137 медалей – золото, срібло та бронзу, і 22 з них узяли наші земляки! Кожна шоста медаль цієї Олімпіади – кіровоградська, кропивницька. Честь і повага директору нашого регіонального центру «Інваспорт» Олегу Соколовському, який півжиття поклав на те, аби наші люди з деякими вадами здоров’я були не просто повноцінними членами суспільства, але й чемпіонами світу! Олена Ібрагімова, тренер стрільців, Олена Кузніцова, тренер плавців, вам також величезна подяка.

Україна перша у загальному медальному заліку. США, Японія, Франція, Італія взяли менше нагород. Не «Євробаченням» єдиним Україна показує світу, що є кращою!