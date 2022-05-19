Надішли підтримку поштою: Укрпошта доставить листи і малюнки сучасним героям

Нині 348 тисяч військовослужбовців, 136 тисяч лікарів та 74 тисяч співробітників ДСНС захищають Україну, рятують життя під обстрілами, гасять пожежі та розбирають завали після бомбардування міст. Героїчно виконуючи свій обов’язок насамперед задля щасливого майбутнього українських дітей, вони заслуговують на підтримку та подяку.

Головна пошта країни разом із благодійним фондом “Ціль” та волонтерським рухом #ЯДякуюЗСУ запускає проєкт, в якому кожен великий і маленький українець тепер може виразити свою вдячність сучасним героям, відправивши малюнок чи листівку в будь-якому відділенні Укрпошти. Всі дитячі малюнки та листівки зі словами підтримки та надії на мирне життя від дорослих та дітей будуть передані військовослужбовцям в гарячі точки, а також медикам та рятувальникам, представникам тероборони та комунальних служб по всій країні.

“За час війни українці об‘єдналися на всіх фронтах, щоб допомагати захисникам наближати нашу перемогу. І роль логістики, особливо в ці часи, важко переоцінити. Це можливість «бути поряд», навіть якщо ти далеко. Тому ми раді підтримати такі теплі і емоційні ініціативи, які мають спільну ціль – об’єднати українців, які хочуть подякувати нашим захисникам. Листівка, з написаними на звороті темпили словами вдячності і побажанням повернутися з перемогою живими і цілими, чи дитячий малюнок про мир в Україні і мужніх людей, які борються за цей мир, – кожен зможе обрати підходящий формат. Пошта залишається в кожному найменшому населеному пункті, а це значить, що кожен дорослий і маленький українець зможе відправити листівку чи малюнок зі словами підтримки тим, хто захищає нашу Україну”, – прокоментував генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський

Кожен бажаючий зможе безкоштовно взяти у поштамтах своєї області листівку, написати на ній слова вдячності українським героям та відправити на адресу Хрещатик, 22. На вибір пропонується серія із 5 листівок з ілюстраціями “котиків” Жабінець Аліси.

“Рух #ЯДякуюЗСУ закликає людей ділитися словами вдячності тим, хто кожен на своїх фронтах бореться з окупантами. В мережі вже зібрано тисячі таких слів і наші захисники і захисниці вже їх читають. Проте електронні листи не передають тепло слів, тому ми ініціювали проект з реальними листівками і звернулись до Укрпошти з ідеєю доставити листівки з написаними від руки словами вдячності. Так народилась серія листівок з ілюстраціями “котиків” і місцем на звороті для теплих слів подяки, адресованих ЗСУ, ТрО, ДСНС, Медикам і Комунальникам”, – прокоментував ініціатор проєкту #ЯДякуюЗСУ Віталій Вітюк.

Сказати “дякую” можна, намалювавши малюнок. Українські захисники, особливо військові, з великою ніжністю ставляться до листів та малюнків, які українські діти передають через волонтерів на фронт. Написане дитячою рукою “дякую” та “повертайтеся живими”, піднімає моральний дух та дає сили. Благодійний фонд “Ціль” за підтримки Укрпошти оголошує збір малюнків. Організатори проєкту поставили за мету зібрати 500 000 малюнків для підтримки наших героїв на всіх фронтах. Творчі доробки маленьких українців будуть направлені у військові частини, лікарні і підрозділи, подаровані особовому складу та стануть прикрасою його розташувань.

З усіх надісланих робіт представники фонду “Ціль” рандомно оберуть 500 малюнків та перетворять їх у NFT, кошти з продажу яких на аукціоні будуть направлені на реалізацію проєкту Дитячий садочок майбутнього. Дитина-автор малюнку, що буде проданий за найвищою ціною, отримає подарунок від співака Артема Пивоварова – Apple IPad Air з Apple Pencil для малювання.

“Після передачі дитячих малюнків на фронт їх NFT-копії ми виставимо на продаж в форматі аукціону на криптографічній біржі Binance, – ділиться планами Юліан Побурко – Президент БФ “Ціль”. – Отримані від продажу кошти підуть на реалізацію проєкту Дитячого садочку майбутнього на Чернігівщині, що має бути побудований відповідно до найкращих світових практик із дотриманням вимог енергоефективності”.

Національним медіапартнером проєкту виступає всеукраїнська мережа міських сайтів CityCites.

Для участі у проєкті необхідно створити малюнок та у період з 17 травня по 17 червня надіслати його через будь-яке відділення Укрпошти за адресою: вулиця Хрещатик, 22, Київ, 01001. На листі треба вказати кому саме ви надсилаєте малюнок — військовослужбовцю, лікарю або рятувальнику ДСНС. Також необхідно підписатись на сторінку акції в Instagram – https://www.instagram.com/ Picture_for_hero/, де будуть опубліковані малюнки учасників та оголошений автор найдорожче проданого на аукціоні.

Детальні умови участі викладені на сайті проєкту Малюнок Герою!.