«Хочеться жити й працювати»

За словами Кравченка, він не хотів публічно відзначати своє 75-річчя, та умовили люди, яких поважає: «Сказали мені, що не дозволять, щоб десь в очереті святкував».

Вітали Миколу Івановича в приміщенні обласного краєзнавчого музею, де він працює з позаминулого року – завідує філією «Музейно-природний заповідник “Тобілевичі”». Були і голова облради Сергій Шульга, і Валерій Кальченко, в минулому – міністр, голова облдержадміністрації, нардеп. Усі наголошували на великому внеску Кравченка в розвиток культури в часи, коли він очолював обласну філармонію (це не багато не мало 36 років), відому чудовими колективами, передусім «Зорянами».

– Микола Іванович створив таку атмосферу! Зібрав людей, які несли мистецтво по світах. Це те, чим ми багаті, – зауважила теперішня директорка філармонії Наталія Агапєєва.

Переглянули фільм про заслуженого працівника культури Миколу Кравченка. Серед персонажів, які сказали добрі слова про головного героя й нашу філармонію, – Валерій Меладзе і Володимир Зеленський, на той час ще не президент.

Іменинник розповів, як непросто керувати творчими людьми – не терплять диктату. Пригадав, як і йому начальство викручувало руки, примушувало зробити те, чого не міг. Якось відрізав керівництву: «Кравченки в неволі не розмножуються».

Моложавий, модно вбраний, він пообіцяв бути в строю до вісімдесяти:

– Хочеться жити і працювати.