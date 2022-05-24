Кропивничани запрошують

Незабаром, вже 28 травня, виставою «Моїй мамі сто років» відновить повноцінну роботу Кіровоградський академічний український музично-драматичний театр імені Марка Кропивницького. Нарешті!

Так, ми на це давно очікували. Театральна колиска України, батьківщина корифеїв потребує живого театру, як води у спеку. Як не дивно, але особливо ця спрага відчувається під час війни.

Завідуюча трупою театру Тамара Лаптєва в коментарі «УЦ» повідомила, що колектив не припиняв діяти. Давали концерти для військових та волонтерів, проводили репетиції, готували прем’єрну виставу. Вона вже готова, але покажуть її кропивничани восени.

За словами Тамари Олександрівни, склад акторів дещо змінився. Двоє наших – в ЗСУ, ще двоє – за кордоном. Натомість додалися по двоє з Маріуполя та Харкова.

Шановні гості міста та області – внутрішньо переміщені особи! Наш театр гостинно відчиняє для вас двері. Приходьте та насолоджуйтеся! Через вистави ви більше та краще взнаєте всіх нас.