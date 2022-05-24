На тлі знищення та грабунку українських продуктових запасів ворогом, бойових дій на сході, часткової окупації півдня та мінування півночі тиловим областям поставлене завдання зробити все можливе, щоб забезпечити продовольством усю країну. Це стосується й Кіровоградщини.

– Нам необхідно створити надійний запас, щоб мати змогу прогодувати й тих людей, які осіли в області, житимуть у нас певний час. А деякі, може, і назавжди, – каже начальник обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

Наразі посівна в регіоні йде за планом – озимі зернові в гарному стані, ярі та кукурудза станом на кінець минулого тижня були посіяні на 98%, соняшник – на 93%, овочі – на 82% запланованих, повідомляють у профільному департаменті ОВА.

За інформацією його очільниці Валерії Фурманової, область навіть відправляє за кордон зерно тими шляхами, що залишилися, – залізницею й автотранспортом.

– Зрозуміло, що це вузьке «горло» у порівнянні з портами, які заблоковані, – каже Фурманова. – Потроху залізниця нарощує обсяги, з Польщею є домовленості про зелені коридори для залізниці та автотранспорту. Експорт контрольований, усе проходить через митницю, є розрахунки, скільки має залишитись у країні для внутрішнього вжитку.

Найгострішим питанням залишається нестача пального. На початку посівної працював механізм, в якому аграрії подавали заявки до Міненерго й могли отримати обсяги, яких не вистачало. Але через ракетні удари агресора Україна втратила частину запасів і резервуарів для зберігання пального.

– Частина аграріїв трималася й досі тримається на своїх запасах. Більшість гуртується та замовляє в Європі. Цей спосіб поповнення залишився єдиним, – констатує Фурманова. – І це новий ринок для нас – раніше з Європи ніколи не постачали. Проблеми є, але посівну та взагалі сільськогосподарські роботи вони не зупинили.

Пальне везуть через західний кордон, знову ж, колесами. Це невідпрацьована логістика, та й зовсім не ті обсяги, що морем. Проблема конкретно Кіровоградщини ще й у тому, що практично всі дилери на її території – не місцеві компанії, а великі мережі, більшість яких не має тут навіть представництва.

Ті області, які ближче до кордону, і там, де головні постачальні офіси, пального отримують більше. Потім уже розвозять по інфраструктурі, зокрема й до нас. Ринок іще не скоро буде насиченим.

Що ж до цін, і якими вони будуть далі, знову ж, повністю залежить від ринку Європи, де пальне поки дорожчає. Згідно із статистикою Мінфіну, у Кіровоградській області ціни на пальне не вищі від середніх по країні.

– Ще одне стратегічне завдання державної ваги – підготовка до будівництва тимчасового житла для вимушених переселенців, яких в області залишилось понад 80 тисяч, – наголошує Райкович. – Вже маємо концепти, ескізні пропозиції від двох організацій, які готові будувати. Робота триває.