Незайва ваша допомога

Під час війни всім українцям важко – психологічно, фізично, морально, фінансово. Ми допомагаємо один одному як можемо. Є на Кіровоградщині заклад, який вкрай потребує нашої підтримки. Мова про будинок для стареньких «Затишна оселя».

Цей проект планувався та діє виключно як соціальний. В ньому немає бізнесової складової. Тримається на спонсорській допомозі. Вірніше, тримався до війни. Із зрозумілих причин після 24 лютого люди, які підтримували «оселю», спрямували фінансову допомогу на досягнення перемоги. Заклад ледве-ледве утримується на пенсії мешканців будинку та доплату їхніх рідних (у кого вони є).

Керівниця благодійного фонду «Затишна оселя» Валерія Кривошапка дякує всім, хто залишився відданим помічником. Хтось регулярно привозить продукти харчування, хтось перераховує кошти. Мрія збудувати додатковий корпус відкладається до «після війни», а дрова та вугілля закупати треба. Сплачувати за електроенергію – також. Ще й податок на землю!

Валерія Миколаївна публічно не звертається по допомогу, бо вважає, що хлопцям на фронті вона більш необхідна. При цьому не може пояснити бабусям та дідусям, якими вона опікується, чому «фірмові оселівські» булочки з корицею вони давно не куштували.

Тому до підтримки закликаємо ми. Якщо маєте змогу – перерахуйте певну суму для «Затишної оселі»: 5168 7456 0973 8239. Тут, як і раніше, доглядають за старенькими з любов’ю.