Пошито з надією

З перших днів великої війни шиють натільну білизну для армії в освітньому закладі, який очолює Олена Горобець. Вона, до речі, теж трудиться за машинкою.

– Займаюся волонтерством з 2014 року, раніш речі для військових шила з колегами по 20-й школі, де тоді працювала. 24 лютого, коли почалося повномасштабне вторгнення, ми поприходили на роботу приголомшені. А наступного дня поприносили тканину, яка вдома залежалася, і – до роботи. Заходилися шити піжами, труси, майки, футболки. Волонтери почали постачати тканину в фабричних рулонах. Зокрема, допомагає ліцей, яким керує Сергій Сторчаус. У них – зв’язки з трикотажною фабрикою, вона віддає їм залишки тканин. Тепер шиємо ще й светри, чохли на шоломи, пов’язки на рукави. Є в нас своя закрійниця. Продукцію відправляємо на фронти через волонтерів. Звертаються й самі військові. Ось нам повідомили, що в місцеву лікарню прибули поранені, що їм потрібна білизна. До кінця дня зробимо сто футболок, – розповіла Олена Горобець.

Коротко про заклад. Тут навчають шиттю, кулінарії, слюсарній і столярній справам, основам робототехніки учнів сьомих – дев’ятих класів місцевих шкіл. Поділу на дівчачі й хлопчачі професії немає – для всіх одна програма. У майстернях – сучасне обладнання. Вчителі – високої кваліфікації, відбиралися на конкурсах. Щоправда, з 24 лютого навчання проводиться дистанційно, а заклад перетворився на невелике швейне підприємство. Крім персоналу, у виготовленні речей для військових беруть участь жінки з числа переселенців, які нині мешкають у Кропивницькому. Якщо вірити Олені Горобець, опанувати швейну машинку – справа нехитра. А кілька працівниць закладу, не залучених до шиття, готують для всього колективу обіди.

У майстерні – гамірно. Швачки перемовляються між собою, жартують.

– Колектив у нас – дружний. Один волонтер називає майстерню вуликом, а нас – бджілками. Дівчата стараються, бо вмотивовані, надіються на армію. Приходять до нас і діти із сімей переселенців. Проводимо для них майстер-класи з випалювання на дереві, робототехніки. Дітям цікаво, – запевнила Олена Горобець.