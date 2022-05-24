Транспортна криза, але не колапс

Уряд зняв обмеження на комерційну вартість пального, але це поки що вплинуло лише на встановлення рекордних цін, а не на кількість. Пального катастрофічно не вистачає, через що Україні загрожує транспортний колапс. Чи очікувати його в Кропивницькому, де вже більшість автобусних маршрутів припинили працювати? На це запитання відповідає заступник міського голови Кропивницького Олександр Вергун.

– Пане Олександре, є райони Кропивницького, які у зв’язку з оптимізацією транспортної мережі залишаються без пасажирського сполучення?

– Ні, таких районів немає. Зараз склалася така ситуація, що пальне йде на потреби ЗСУ, тому в місті оптимізована робота не лише пасажирського комунального транспорту, але й комунальних підприємств, які забезпечують благоустрій міста. 80% комунальної техніки стоїть. Люди перейшли на роботу без задіяння механізмів і машин. Наприклад, газони косять ручними косами. Сміття поки що вивозиться за графіком, проблем немає. Житлово-комунальна галузь міста працює в штатному режимі, тобто послуги водо-, газо- і електропостачання надаються в повному обсязі.

– Як комунальники вирішують транспортні проблеми?

– Вже з 16 травня КП «Електротранс» працює по оптимізованій схемі. З автобусних маршрутів залишилися працювати лише маршрут № 111, від площі Б.Хмельницького до кінцевої Старої Балашівки, це три автобуси. Працює й автобусний маршрут № 123 Завадівка – ТЕЦ, один автобус. Також працює автобусний маршрут № 116, це Арнаутово – площа Б. Хмельницького, туди навіть додали ще один автобус для обслуговування Арнаутового, селища Молодіжного, Лелеківки.

Щоб замінити автобуси на маршрутах, де не працює маршрутне таксі, наприклад на Кущівці, запровадили тролейбуси з автономним ходом, це 103-й маршрут, як і 116-й, де теж працює тролейбус, але лише до центру, це обумовлене технічними характеристиками, щоб тролейбуси могли зарядитися на площі Б.Хмельницького. На сьогодні немає таких мікрорайонів, які залишилися без транспортного сполучення.

– А селище Нове чи мікрорайон Новий?

– Там працюють 5 тролейбусів. Якби ми вчасно не придбали тролейбуси з автономним ходом, транспортного сполучення не було б ні з Новим, ні з Арнаутовим, ні з Молодіжним, ні з Лелеківкою. Зрозуміло, що через меншу кількість транспортних засобів на маршрутах зросли інтервали руху, і на це потрібно зважати, як і на те, що непрацюючі автобусні маршрути, такі, як №118, Велика Балка, Новоолексіївка, обслуговують маршрутні таксі.

– Ми плавно перейшли до цього сектору транспортного забезпечення, виходить, що саме він зараз виручає?

– Так, це мікроавтобуси, які працюють на скрапленому та природному газі. З цим видом пального великого дефіциту немає, зате дуже великі черги на газових заправках, але водії мужньо вистоюють вночі та вдень і все-таки заправляються. На сьогоднішній день працює близько 170 маршруток, притому, що до Нового року працювало 110-130 машин.

– А такий важливий аспект: що буде з ціною на проїзд?

– Ціна на газ вже 40 гривень, тобто зросла в 2 рази, а ще комплектуючі, ремонт, дефіцит з запасними частинами. Але питання вартості проїзду на сьогоднішній день не стоїть і в цих умовах не стоятиме. Це однозначно. Є проблеми і затрати, але в цих умовах діють умови контрактів.

– Тоді конкретне запитання: Кропивницькому загрожує транспортний колапс?

– Завдяки тому, що ми за останні роки створили нове комунальне транспортне підприємство, придбали велику кількість нових тролейбусів, автобусів, транспортного колапсу в Кропивницькому не буде. Будуть певні труднощі, але громада має на це зважати й сприймати об’єктивно. Дякую, що допомагаєте в питанні об’єктивного інформування, тому скажу, що оптимізація транспортної мережі – це вимушений крок. Ситуація така, що пальне в першу чергу йде на потреби ЗСУ, тому кількість автобусів і скоротили. Думаю, що населенню, особливо пенсіонерам, можна скоригувати свої потреби й пристосувати їх до діючих графіків руху.