З Днем народження, рідне місто!

Дорогі олександрійці!

Традиційно в останню неділю травня ми відзначаємо День міста.

Цього року степовій перлині, славній Олександрії виповнилось 276 років.

Це свято особливе для тих, хто тут народився й виріс, хто приїхав сюди та продовжив свій життєвий шлях у затишному гостинному містечку.

Міська влада та олександрійці – усі разом ми прикладаємо зусиль, аби наше рідне місто розвивалося, з кожним роком ставало ще більш комфортним для життя, привабливим та перспективним.

На жаль, в умовах війни та вторгнення російських загарбників на територію України реалізація важливих для міста проєктів призупинилася. Але вірю, що наша держава та український народ обов’язково вистоять у цій жорстокій війні, повернуть мир і свободу та вийдуть на новий рівень розвитку.

Від імені міської ради, її виконавчого комітету та від себе особисто щиро вітаю олександрійців з Днем народження рідного міста!

Усім вам зичу мирного неба, благополуччя, наснаги на добрі справи, впевненості в завтрашнім дні, а нашому місту – подальшого розвитку та процвітання!

Із повагою міський голова Сергій Кузьменко.