Увага! Повітряна тривога! Всім в укриття!

Чи буде лунати сигнал “Повітряна тривога” з початком нового навчального року? Питання риторичне, адже реалії сьогоднішнього дня не дають підстави стверджувати, що саме 1 -го вересня фактор небезпеки зникне, і не потрібно буде знаходити безпечне місце для укриття.

Головне питання, яке зараз хвилює батьків, здобувачів освіти, працівників закладів, а також управлінців галузі та органи місцевої влади – безпека учасників освітнього процесу під час нового навчального року.

Міністерство освіти і науки України рекомендувало організовувати освітній процес залежно від безпекової ситуації в кожному населеному пункті. Одним із ключових критеріїв для здійснення очного освітнього процесу є наявність обладнаного укриття для всіх учасників освітнього процесу, для чого підготовлені інформація щодо особливостей організації нового 2022/23 навчального року та рекомендації із підготовки до нього , які містять ряд першочергових кроків, зокрема щодо забезпечення безпеки .

Зокрема, освітній процес в очному режимі запроваджується в приміщеннях або будівлях закладу освіти тільки в межах розрахункової місткості споруд цивільного захисту, що можуть бути використані для укриття учасників освітнього процесу в разі включення сигналу «Повітряна тривога» або інших відповідних сигналів оповіщення.

Якщо потужності споруд цивільного захисту є недостатніми для укриття всіх учасників освітнього процесу, то освітній процес може бути організований шляхом розподілу навчального часу в межах годин (змін) упродовж дня, тижня, місяця або семестру.

Для підготовки роботи закладів освіти в очному режимі засновникам рекомендовано провести відповідні заходи з посилення безпеки, зокрема перевірка готовності систем оповіщення, доступності оповіщення для дітей із порушеннями зору та слуху, визначення та позначення шляхів евакуації,наявність обладнаного укриття для всіх учасників освітнього процесу, створення запасів води та медикаментів та за можливості підключення мережі Wi-Fi в укриттях для проведення занять;

Звертається увага на проведення тренувань з учасниками освітнього процесу щодо дій у разі повітряної тривоги та навчальних занять щодо здоров’язбереження, надання домедичної підготовки тощо;

На сайті ДСНС ( https://dsns.gov.ua) можна ознайомитися з алгоритмом дій місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, органів управління освітою, керівників закладів освіти щодо забезпечення укриття учасників освітнього процесу у фонді захисних споруд цивільного захисту. Виконання наданих рекомендацій має позитивно вплинути на рівень захищеності вищезазначеної категорії населення, зберегти життя та здоров’я майбутнього нації — дітей.

Що стосується Кіровоградської області, то в першу чергу, створені органами виконавчої влади та місцевого самоврядування комісії для проведення оглядів приміщень закладів освіти, повинні дати відповідь щодо можливості їх використання для укриття учасників освітнього процесу.

Переважна більшість споруд цивільного захисту, які знаходяться в навчальних закладах області, експлуатуються як протирадіаційні укриття (ПРУ) та найпростіші укриття.

Найпростіші укриття, як найбільш масові для укриття, частково знижують ураження людей від вторинних чинників застосування ядерної зброї (світлового опромінення та повітряної ударної хвилі) та звичайної зброї (стрілецької, артилерійської, авіаційних бомб, гранат тощо). Тому це необхідно враховувати при їх оснащенні необхідним обладнанням.

Інформація про місцезнаходження захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів розміщена на сайтах органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Важливе значення має також позначення місць знаходження найпростіших укриттів та маршрутів руху до них, які потрібно вивчити заздалегідь.

І саме головне, що ж робити керівництву навчального закладу, якщо пролунає сигнал “Повітряна тривога” під час навчань в режимі оф-лайн ?

Безумовно, необхідно продублювати його через внутрішню об’єктову систему оповіщення (шкільний дзвоник, внутрішнє радіомовлення), забезпечити вимкнення струмоприймачів , систем вентиляції (кондиціювання) та організувати переміщення учасників навчально-виховного процесу до місця укриття . Під час руху до захисної споруди (укриття) забезпечити суворе дотримання вимог безпеки та правил дорожнього руху, не допускати випередження та штовханини серед дітей.

Важливим є організація розміщення учнів (вихованців) в захисній споруді (укритті) та здійснення контролю наявності дітей. Ланка або визначена посадова особа з обслуговування ЗС ЦЗ (укриття) повинна забезпечити підтримання внутрішнього порядку в укритті.

Коли ж небезпека мине і пролунає сигнал “Відбій повітряної тривоги!” , всім особам, які укривались, необхідно організовано залишити місце укриття, саму ж споруду цивільного захисту підготувати в готовність до наступного прийому учасників освітнього процесу.

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Кіровоградської області