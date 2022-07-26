Від байкерів – на передову

Якби не війна, цими днями Кропивницький приймав би на головній площі учасників Мотопробігу єдності. Уперше акцію проведено 2016 року. Щоліта в середині липня байкери під державним і кримськотатарським прапорами вирушали з Ужгорода в подорож довжиною 5 тисяч кілометрів. Завершувалися круїзи на острові Хортиця, де й підіймалися прапори. Мета – тісніше об’єднати жителів різних регіонів, нагадати, що Крим – це Україна.

Нинішнього ж року байкерська спільнота організувала благодійну акцію на підтримку ЗСУ – відправила за маршрутом Мотопробігу єдності вантажівку, щоб зібрати серед мотоциклістів гуманітарку й відвезти на передову. Минулої суботи вранці машина прибула в Кропивницький, до ТЦ «Копилка» на вулиці Соборній. Там її з гостинцями для військових чекали місцеві байкери. А від дітей з інвалідністю, якими опікується громадська організація «Серце матері», передали саморобні обереги. Побажання воїнам кропивничани написали на прапорі, який поїхав на фронт. До речі, більшість українських байкерів нині воює. Про це кореспонденту «УЦ» сказав координатор акції Микола Спірідонов, відомий у байкерських колах як Архітектор.

Оголошуючи про благодійний захід, Микола Спірідонов заздалегідь попередив у Facebook: у його рамках заборонено збирати кошти та займатися комерцією (торгувати сувенірами тощо). Попросив утриматися й від мотозаїздів. «А вже після нашої Перемоги зберемося та влаштуємо повноцінний Мотопробіг єдності нашої улюбленої України!» – висловив надію.