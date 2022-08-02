71 лотерейний термінал вилучили правоохоронці сім років тому в тоді ще Кіровограді, здійснивши обшуки в чотирьох нелегальних гральних закладах з вивісками «Державна лотерея». Тоді ж розпочалося кримінальне провадження стосовно ймовірних організаторів незаконного бізнесу. Нещодавно Ленінський райсуд поставив у цій справі крапку.

Нагадаємо, 2009 року Верховна Рада за пропозицією уряду Тимошенко заборонила казино, букмекерські контори й гральні автомати, яких на той час в Україні розвелося дуже багато. Але бажання легких грошей у значної частини народу влада не відбила. Гральний бізнес став тіньовим. От і двоє жителів нашого обласного центру начебто організували підпільну мережу таких закладів. Ось як описано їхню діяльність у матеріалах досудового слідства.

У листопаді 2014 року чоловік і жінка домовилися з власниками кількох приміщень про їх оренду. Там і встановили гральні автомати й комп’ютери, які надав підприємець з Чернівців. Далі найняли сімох людей – обслуговуючий персонал. У свій злочинний план їх не посвячували. Сказали їм, що ті працюватимуть адміністраторами закладів державної лотереї. Для контролю за персоналом встановили відеокамери. І народ посунув грати. Бізнес процвітав, поки ним не зацікавилася міліція. 20 березня 2015 року правоохоронці нагрянули в ті зали й з’ясували, що вивіски «Державна лотерея» – обман. Обладнання вилучили.

Слідство велося довго й нудно. І от матеріали провадження потрапили на розгляд у Ленінський райсуд. Фігуранти заявили, що не організовували підпільний гральний бізнес, нікого на роботу не приймали, самі виконували другорядні ролі. Так, обвинувачений стверджував, що його найняв інший чоловік як охоронця і завгоспа.

– Матеріально відповідальною особою я не був. Техніку приїжджали ремонтувати з Києва. У залах продавалися лотерейні білети, як паперові, так і в електронному вигляді, я не мав стосунку до їх продажу, цим займався касир.

– Я була влаштована на роботу адміністратором, однак таких функцій не виконувала, тільки «принеси, подай, протри барну стійку, сходи за чаєм», – розказувала обвинувачена. Називала ім’я чоловіка, який начебто насправді організував підпільний бізнес. На лаві підсудних його, звісно, не було.

Суд дійшов висновку, що немає достатніх доказів вини фігурантів, і виправдав обох. Згідно з вироком, вилучене в гральних залах обладнання слід повернути власникові – чернівецькому підприємцю. Державі дісталися два кнопкових телефони Nokia, теж вилучених в гральних залах.