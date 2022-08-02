Істина в суді?

Можливо, хоч війна прискорить розгляд справи про вбивство мешканки Суботців Діани Хріненко, який триває вже майже 4 роки? Таке сподівання висловила мати вбитої дівчини в коментарі для «УЦ».

20 липня в Кіровському районному суді міста Кропивницького відбулося чергове засідання у цій резонансній справі, причому, як повідомляє сайт «Точка доступу», за «доброю» звичкою часів піку епідемії ковіду, журналістів знову не допустили до зали засідань, посилаючись саме на забуті всіма карантинні обмеження.

Нагадаємо про справу. 24 серпня 2018 року дівчина не повернулася додому після відвідування місцевого кафе. Свідки та сліди вказували ніби на час і місце її зникнення – неподалік власного подвір’я. Силами правоохоронців, МНС та військових, з широким залученням громадськості, були організовані кількамісячні пошуки, які не дали результату. Рештки тіла, яке згодом було ідентифіковане, знайшли неподалік села навесні наступного року, а в серпні цього ж року в Польщі затримали й підозрюваного – Миколу Середницького. Відтоді було проведено безліч експертиз, складено майже 30 томів справи, але її розгляд постійно затягується з причини неявки учасників процесу, у тому числі – свідків. Цього разу не було й представників потерпілої сторони.

Ось що нам розповіла мама Діани – Олена Хріненко: «Мій адвокат – мешканець Бучанського району, який пережив окупацію й зараз перебуває за кордоном. У зв’язку з воєнним станом я як потерпіла маю право переносити судові засідання, про що повідомили прокурора. А ще я повідомила, що ми цілий рік чекали свідка, тобто брата підозрюваного, якого ніяк не могли знайти. Ми цілий рік просто проїздили в Кропивницький. Наскільки я знаю, на останньому засіданні суд задовольнив клопотання прокурора про зміну порядку дослідження письмових матеріалів провадження, думаю, це пришвидшить розгляд справи. Ми можемо розглядати зібрані докази по мірі наявності свідків. У процесі розгляду, можливо, знайдуть і головного свідка, якого можна привезти в суд і примусово. Не розумію, чому його не можуть знайти під час воєнного стану, адже його свідчення, дані під відео, потрібно підтвердити в суді, під присягою. Усі докази є, основний – ДНК в автомобілі й речі Діани. Сподіваюся, розгляд справи пришвидшиться».