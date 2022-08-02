Не тільки зброя

У Кропивницькому представники USAID – американської агенції з міжнародного розвитку, заснованої Джоном Кеннеді, презентували нову форму допомоги українському селу та аграрному бізнесу.

Раніше ця агенція спонсорувала в Україні видачу актів власності на землю, боротьбу зі СНІДом та туберкульозом і навіть роботу ЗМІ. Відтепер USAID взялася за підтримку малого й навіть мікро- аграрного бізнесу Кіровоградщини. Фермери області можуть отримати фінансову підтримку на обладнання цехів з переробки овочів, молочні ферми, а також проєкти з релокації підприємств з проблемних регіонів до нашого краю. Досвід такий вже є – агенція оплатила переміщення ряду агропідприємств з Харківщини до Вінницької області. USAID навіть купує для аграріїв з глибинки обладнання «Старлінк» для забезпечення Інтернетом у місцях, де дротового чи іншого зв’язку немає. Аграріям потрібен доступ до Інтернету для того, щоб купувати техніку, подавати заявки на кредити, вести податковий та інший облік.

130 представників територіальних громад і господарств ознайомились з привабливими пропозиціями проєкту USAID Агро, розповіли про успішний досвід співпраці й навіть презентували амбітний проєкт забезпечення Кіровоградської області власною молочною продукцією (не секрет, що на полицях місцевих магазинів масло й молоко з Харківської, Львівської, Вінницької та інших областей, окрім нашої).

Декілька аграрних підприємств в області вже отримали конкретну допомогу у вигляді елітного насіння кукурудзи та соняшнику, добрив, пестицидів. Загалом у цьому році агенція планує витратити 250 мільйонів доларів на допомогу українському селу, тобто приблизно по 10 мільйонів на кожну область.

Представники агенції в Україні Владислав Карпенко – керівник напряму розвитку аграрних ринків, Олександр Осовець – керівник напряму розвитку допоміжних послуг, Сергій Кубах – керівник напряму земельної реформи вважають, що в нас в області слабо розвинена аквакультура, тобто розведення риби. Проєкт USAID Агро готовий сприяти розвитку цього напрямку діяльності на землі та воді, про що розповіли голові ОВА Андрію Райковичу. Також їх цікавлять пропозиції по переробці соломи та інших відходів на паливні гранули (пелети).

Усім зацікавленим підприємцям з села та представникам ОТГ за детальною інформацією треба звернутися до Кіровоградської регіональної торгово-промислової палати або Департаменту агропромислового розвитку Кіровоградської обласної адміністрації.