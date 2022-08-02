Перший евакуаційний з Донбасу

Ранком 2-го серпня залізничний вокзал Кропивницького був місцем концентрації болю, горя, відчаю, але водночас і надії та опіки. До міста прибув перший потяг з евакуйованими мешканцями Донбасу, за маршрутом Покровськ (колишній Красноармійськ) – Кропивницький. Серед прибулих багато людей дуже поважного віку, люди без ніг, незрячі, в одного чоловіка прямо на пероні стався напад епілепсії, йому миттєво допомогли та відвезли до лікарні…

Потяг з евакуйованими зустрічали віце-прем’єр-міністр – міністр з реінтеграції Ірина Верещук, начальник обласної військової адміністрації Андрій Райкович і фактично все керівництво області, міста, різних відомств.

Пані Ірина була приємно здивована рівнем підготовки зустрічі. А зустрічаючих було чи не вдвічі більше, ніж прибулих! Працівники ДСНС (саме вони виносили з вагонів маломобільних пасажирів), медики, Червоний Хрест, ЮНІСЕФ, волонтери з різних організацій, і всі працювали злагоджено й чітко. Прибулі були просто розчулені такою зустріччю. На них чекали десятки автобусів і автомобілів швидкої допомоги, вдосталь було нош, колясок та всього іншого. Було організовано з запасом місць для перепочинку, поки тривають усі оформлювальні процедури (десь з десяток людей зовсім без документів). Само собою – харчування та гарячі напої, представники ЮНІСЕФ дарували всім дітям наплічники з наборами для школи та гігієнічними засобами.

Люди просто посірілі від того, що було… Довелося вислухати кілька історій людей, які кілька місяців виживали без світла, води, газу, опалення, не кажучи про ліки, медичну допомогу та інше. «Просто пекло». У багатьох людей лише по благенькій сумці з речами першої необхідності. Прибули також кілька собак та котів, власники їх не покинули.

Раніше президент України Володимир Зеленський оголосив, що влада зобов’язала жителів Донеччини евакуюватися. Він зазначив, що багато хто відмовляється покидати область, але зробити це необхідно.

– Звісно, силою ніхто нікого вивозити не буде, – каже міністр Верещук. – Ведемо роз’яснювальну роботу. За нашими підрахунками, треба евакуювати приблизно 220 тисяч мешканців Донбасу. Не всі розуміють, на що їм чекати, дехто боїться, що з них будуть брати гроші, хоча перевезення взяла на себе «Укрзалізниця».

Андрій Райкович розповів, що розміщувати людей будуть і в соціальних гуртожитках, і в готелях, і за домовленістю з власниками житла у них, і не тільки в обласному центрі, а й в інших місцях, є бажаючі жити в селі та вести хазяйство. «На сьогодні до області переїхало близько 90 тисяч людей. І ми готові прийняти ще».