Родичі зниклих, здавайте аналіз ДНК

При слідчому управлінні поліції Кіровоградської області працює робоча група з розшуку безвісти зниклих чи викрадених людей в умовах воєнного стану. Голова Національної поліції України Ігор Клименко закликає родичів зниклих людей здати тест на ДНК.

«Загалом виявлено близько 1600 тіл українців. Частина з них ще не ідентифіковані. Тому я прошу прямих родичів зниклих безвісти або загиблих осіб прийти в поліцію і здати тест на ДНК, щоб ми могли цю роботу пришвидшити», – зазначив керівник Нацполіції.

Сполучені Штати Америки передали Україні кілька десятків мобільних лабораторій, які роблять швидкий ДНК-аналіз.

Якщо у вас є рідні, які зникли, з заявою потрібно звернутися за адресою: місто Кропивницький, вулиця Велика Перспективна, 1, кабінет № 402.

Фахові співробітники поліції приймають звернення громадян, відбирають біологічні зразки у родичів для можливої ідентифікації людей. У співпраці з іншими правоохоронними та державними органами з’ясовують місцеперебування безвісти зниклих.

Телефон для довідок: 066-645-29-96.