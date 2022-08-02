Українська музика на болгарській гайді

Довідка «УЦ»: Гайда – музичний інструмент, який використовується переважно народами Балканського півострову в Болгарії, Македонії, Греції, Сербії, Хорватії, Албанії та Словенії. Вважається різновидом волинки.

Не так давно у об’єднання кіровоградських болгар з’явився цей національний інструмент. Керівник «Нашите хора» Сергій Осадчий розповів, що пам’ятає з дитинства, як без гайди на Вільшанщині не обходився жоден масовий захід. З часом болгарська волинка пішла у небуття. Аж раптом друзі з Болгарії повідомили, що мають майстра, який із задоволенням зробить національний інструмент для українських болгар. Слово стримали.

Коли гайда вже була в Кропивницькому, постало питання: хто буде на ній грати? Олександра Корпусова, болгарка по батькові, має музичну освіту. Але грати на фортепіано – одне, а на волинці – зовсім інше. Тим паче ніхто не міг підказати навіть як поводитися з екзотичним інструментом.

– Я спочатку не розуміла, як змусити інструмент зазвучати, – згадує Олександра. – Навіть допускала, що наша гайда бракована. Виявилося, що потрібно застосувати силу, аби наповнити волинку повітрям, і в цьому мені допоміг чоловік. А грати по нотах на флейті (деталь інструменту) навчилася швидко.

Спочатку в репертуарі Олександри Корпусової були національні болгарські мелодії. Потім виникла потреба і бажання грати українські. Гімн України у виконанні музикантки на гайді звучить незвично, але піднесено. Попурі з українських мелодій – просто шедевр.

Красиве звучання, знайомі мелодії… Гра на гайді – це ще й неабияке фізичне навантаження, зосередженість. Треба підтримувати об’єм повітря, вчасно надуваючи міх, напружувати руку, щоб витискати повітря, ще й грати по нотах.

Олександру Корпусову запрошують на міські та обласні заходи. Її грою, звучанням гайди мали можливість насолодитися багато кропивничан. Музикантка брала участь у благодійних виступах на підтримку ЗСУ в центрі міста. Вона розучує нові мелодії, готова проводити майстер-класи, навчати дітей та дорослих, які воліють опанувати красивий болгарський інструмент.