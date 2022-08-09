Німці, болгари, євреї – це Україна

На Кіровоградщині є більш ніж сотня громад вихідців та потомків людей з інших країн та земель. У нас живуть болгари, серби, хорвати, румуни, угорці та росіяни, яких чи не найбільше. Чимало громад беруть участь у нашій боротьбі з ворогом. «УЦ» починає розповідати, як наші співгромадяни не корінних, але близьких нам інших національностей, допомагають спротиву ворожої агресії.

Ось що розповіла «УЦ» керівниця обласного німецького культурного центру «Розвиток/Entwicklung» Руслана Ващук-Май.

– Німецька спільнота Кіровоградщини протягом усієї війни не полишає свою основну діяльність. Продовжили роботу освітні програми. Це курси німецької мови, діяльність школи третього віку, також був проведений мовний онлайн-табір для дітей 7-14 років. Учасники програм мають можливість брати участь у всеукраїнських проєктах, які фінансуються Радою німців України. Це табори для дітей та батьків, підвищення кваліфікації (Львів, Закарпаття), молодіжні міжнародні проєкти на території Німеччини, Польщі та Грузії.

Соціальні проєкти – допомога особам похилого віку та інвалідам. Матеріальна та продуктова допомога етнічним німцям, які мешкають на Кіровоградщині. Консультаційні послуги та допомога сім’ям в оформленні документів та супровід для переїзду у Німеччину для тимчасового захисту. Окрім цього, ведемо пошук гуманітарної допомоги та співпрацюємо з партнерами у Німеччині. Так працюємо.

Про справи болгарської общини «Нашите хора» «УЦ» розповів її керівник Сергій Осадчий.

– Ми зуміли переправити й прилаштувати одразу кілька сімей етнічних болгар Кіровоградщини в Болгарії. Там створені для них усі умови, причому наші люди не об’їдають, скажімо так, Болгарію, усі мами працюють, діти навчаються.

Чимало наших болгар зараз у теробороні. А керівник вільшанської організації Володимир Опря, окрім тероборони, ще й відомий волонтер на дві області – працює також на Миколаївщині. І не тільки болгарам допомагає, звісно.

Беремо участь у багатьох акціях зі збору коштів для ЗСУ. Багато хто звернув увагу, як біля торговельного центру Depot, де збирають кошти, періодично грає дівчина на гайді – це такий сакральний інструмент для болгар.

Також ми звернулися до уряду Болгарії з проханням про допомогу медикаментами для лікарень Кропивницького. Ця справа зараз у процесі вирішення».

Чим живе єврейська община обласного центру, нам розповів її представник рабин Дан Закута.

– З перших днів війни ми допомагаємо людям медикаментами, наборами продуктів, гарячим харчуванням. Не тільки євреям, усім, хто звертається по допомогу. Облаштували невеликий центр для переселенців.

Тим людям, які вирішили виїхати за кордон, ми допомагаємо з оформленням документів і доправляємо до кордону України.

Взагалі община працює, як і працювала, залучаємо переселенців єврейської національності.

У синагозі облаштували невелике бомбосховище, ми дотримуємося правил безпеки, укриття відкрите для усіх. Чим можемо, допомагаємо армії.

Розгортаємо повноцінний центр психологічної підтримки людей, вже почалась робота («УЦ» писала про такий дитячий проєкт). Ми вважаємо, що психологічна допомога часто важливіша за будь-яку іншу, матеріальну чи ще якусь.