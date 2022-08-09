Олександрія: допомагаємо й навчаємось

За останній тиждень Кіровоградщина та Олександрійський район були в центрі уваги всеукраїнських ЗМІ – тут прийняли вже три евакуаційних потяги з Донбасу. Високий рівень організації прийому гостей в Олександрії відзначив начальник ОВА Андрій Райкович: «Дякую міській владі за чітку організацію зустрічі. Серед евакуйованих – літні люди, маломобільні, хворі, діти. Як і в обласному центрі, вони одразу отримали допомогу». Мер Олександрії Сергій Кузьменко повідомив, що всі прибулі отримали тимчасовий прихисток, команда фахівців цілодобово працює над питаннями подальшого облаштування людей.

І сама Олександрійська громада отримала допомогу у вигляді державних коштів на виплату пільг та субсидій. За липень нараховано майже 1,5 мільйона гривень субсидій для 4586 домогосподарств. Ще 1,5 млн грн направлено на фінансування пільгових виплат для 3612 громадян. 14 мільйонів гривень надійшло на виплату державних допомог сім’ям з дітьми, людям з інвалідністю та малозабезпеченим сім’ям. 20,4 млн грн спрямовано на виплату грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам.

На минулому тижні Сергій Кузьменко зустрічався з волонтерами. Спочатку з представниками незалежної міжнародної медичної організації «Лікарі без кордонів», які вчетверте приїхали в місто. Вони привезли й передали для медичного закладу 56 коробок із ліками першої необхідності, розчинами, засобами для наркозу, одноразовими хірургічними інструментами, знеболюючими, перев’язувальними матеріалами. Зараз організація підтримує два десятки лікувальних закладів області.

Сергій Кузьменко відвідав і волонтерські центри міста, де обговорив проблемні питання їхньої діяльності, зокрема зниження активності населення: «Можу констатувати – титанічну роботу щоденно проводять хлопці й дівчата. Темпу не збавляють і до сьогодні. Але відзначають – ентузіазм місцевих дещо згас, хоча потреба в допомозі є досі. Війна триває! І сьогодні кожен має робити все, щоб наблизити перемогу! Долучайтесь! Разом ми сильніші!»

Надійшли результати національного мультипредметного тесту (НМТ), 19 учнів шкіл олександрійської громади отримали найвищі 200 балів як мінімум з одного предмета. Випускник Ліцею інформаційних технологій Павло Пирогов отримав 200 балів з усіх трьох предметів (української мови, математики та історії України). Це найкращий результат у громаді. 6 учнів отримали найвищі бали з двох дисциплін. Найбільше відмінників у математиці – 16.

У плані підготовки до нового навчального року проходить перевірка готовності в навчальних закладах сховищ та укриттів. За інформацією заступниці міського голови Ірини Чемерис, за цим показником до нового навчального року готові 50% навчальних приміщень, але зовсім немає укриттів лише в двох школах. Їхні учні будуть навчатися в сусідніх закладах, а в інших – процес підготовки триває. До речі, з меблями для укриттів допомагають міжнародні фонди, зокрема ЮНІСЕФ.

Зараз відпрацьовується алгоритм навчального процесу, який можливий як навчання в школі, дистанційна та змішані форми. 15 серпня закінчується опитування серед батьків, які мають обрати форму навчання.

4 серпня міський голова привітав з ювілеєм земляка, актора Сергія Сипливого (на фото): «Від імені міської ради, жителів громади та особисто від себе щиро вітаю Вас із 60-річчям! Олександрійці знають Вас як відомого, талановитого актора театру і кіно. Приємно, що своєю творчою театральною діяльністю Ви прославляєте містечко, в якому народилися. У цей день зичу Вам, шановний Сергію Георгійовичу, міцного здоров’я, довгих років життя, благополуччя, а головне – мирного неба! Бажаю Вам успіхів, невичерпного натхнення, нових цікавих вистав та визнання глядачів!»

Зі свого боку актор зазначив в інтерв’ю газеті «Олександрійський тиждень»: «Насправді я народився 4 серпня 1962 року в Олександрії, тут закінчив школу, намагався вступити до Київського інституту народного господарства, проте провалився, бо не дружив із математикою. Після працював на ЕТАЛі електромонтажником-схемщиком.

У дитинстві чим тільки я не захоплювався, відвідував різні гуртки – від ракетного моделювання до велосипедного гуртка, але ніде не затримувався так надовго, як у театрі ляльок, що працював у той час при колишньому Палаці культури. Ця будівля насичена духом театру, для мене це культова споруда, духовна Мекка. Тому, коли я дізнався, що вона була відновлена, я одразу вирішив, що потрібно привезти сюди хорошу виставу».

Прикро, але тиждень не обійшовся й без сумних новин з фронту – 6 серпня при виконанні бойового завдання загинув 35-річний військовий з Олександрії Олександр Сафроненко.