Власники автівок можуть не сплачувати “пенсійний” збір, якщо…

Сплачують всі, крім…

З 1 липня 2022 року збір на обов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України при першій реєстрації сплачують власники автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння та гібридів, а от підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, фізичні особи, які набувають право власності на легкові автомобілі оснащені виключно електричними двигунами (одним чи декілька) не є платниками збору на обов’язкове державне пенсійне страхування.

Яка сума до сплати?

При набутті права власності на легковий автомобіль (перша реєстрація) потрібно сплатити збір на обов’язкове державне пенсійне страхування, сума якого залежить від вартості авта без врахування податку на додану вартість (ПДВ) та від розміру прожиткового мінімуму на 1 січня поточного року.

Увага: хоч прожитковий мінімум збільшився з 1 липня (2 600 грн), ставка “пенсійного” збору не змінилася.

Тож, власнику автівки необхідно сплатити збір на обов’язкове державне пенсійне страхування у розмірі 3 відсотків від ціни авта, якщо вартість автомобіля сягає до 409 365,00 грн (165 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб);

4 відсотки: якщо вартість автомобіля 409 365,00, але до 719 490,00 грн (від 165-290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб);

5 відсотків – із суми понад 719 490,00 грн (якщо перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб).

Сніжана СОЛОВЕЙ, начальник фінансово-економічне управління головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області