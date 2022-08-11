Оплатити Everest, щоб залишатись на зв’язку

Поділимось найзручнішим способом

Компанія «Еверест» справедливо вважається одним з найкращих провайдерів у Вінницькій області. Її послугами користуються сотні тисяч клієнтів. Інтернет та телебачення стали невід’ємною частиною нашого життя ― завдяки сучасним технологіям ми завжди в курсі найактуальніших новин. Також це наш відпочинок ― що може бути краще за перегляд хорошого фільму чи прослуховування улюбленої музики? Крім того, підключення до всесвітньої мережі дає нам можливість підтримувати регулярний зв’язок з близькими навіть у тому випадку, якщо вони знаходяться за тисячі кілометрів від нас. В «Еверест» помірні розцінки ― більш того, кожен абонент може вибрати будь-який тарифний план, який відповідає його вимогам.

Оплатити Everest за дві хвилини ― це реально?

В 21 столітті можливо все. Зараз для того, щоб здійснити яку-небудь транзакцію, зовсім не обов’язково покидати межі будинку та навіть своєї кімнати. Прямо за робочим столом можна придбати квиток на поїзд чи літак, купити одяг чи взуття та записатися на прийом до стоматолога.

Радимо вам познайомитися з сучасним українським платіжним сервісом під назвою Bank24, який дозволяє займатися фінансовими операціями де завгодно; головне ― мати пристрій зі стабільним підключенням до інтернету: смартфон, ноутбук чи персональний комп’ютер.

На сайті Банк24 ви знайдете все, що вас теоретично може зацікавити. Щоб оплатити Everest чи послуги іншої організації, для початку потрібно вибрати відповідну категорію. Розділів небагато. Функцій при цьому ― безліч.

Наступний крок ― пошук потрібної вам компанії; для зручності можна скористатися пошуковим вікном та ввести перші букви її назви. Після цього перед вами з’явиться міні-бланк, який складається всього-навсього з двох пунктів. Спочатку ви вписуєте свій абонентський номер, а потім ― суму платежу без врахування комісії: вона буде розрахована автоматично та висвітлена внизу. Якщо всі дані співпали і транзакція була вдалою, ви обов’язково отримаєте електронний чек.

Чим ще може зацікавити сервіс?

Банк24 підкорює своєю універсальністю ― як кажуть, на всі випадки життя. Тут ви зможете:

перерахувати гроші на карту знайомого;

поповнити мобільний рахунок для вільного спілкування та виходу в інтернет;

оплатити комунальні послуги;

вирішити боргові питання з будь-якими фінансовими установами ― банками, МФО, ломбардами;

і навіть зайнятися благочинністю. Так, з Bank24 можлива допомога хворим дітям, безпритульним тваринам, пенсіонерам та українській армії. Ваші кошти будуть перераховані на офіційний рахунок, а комісія складатиме 0%.