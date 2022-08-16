«Культурний фронт»

Якщо багато хто з музикантів, акторів, солістів з початком війни відійшов від своїх мистецьких справ, то Макс Величко, здавалося, завжди залишався на хвилі творчості. Принаймні, про це свідчили його публікації в соцмережах. Ми поговорили з улюбленим відомим гітаристом, композитором, автором кількох чудових музичних проєктів.

– Звісно, з початком повномасштабного вторгнення росіян з’явилася деяка розгубленість стосовно творчості. Та вона й зараз є. Але ми з друзями зібралися, зібрали себе та стали брати участь у проєктах, куди нас запрошували. Це були «Творчі волонтери», благодійні концерти, рок-фест, який організовувала «УЦ», та інші.

Війна вплинула на тематику. Зараз не хочеться, та й не варто, розважати людей музикою. Час потребує серйозного, вмотивованого, того, що гуртує, піднімає дух. Робимо треки. Один, «Тероборона», вийшов у березні. Нещодавно вийшов кліп, зроблений спільно з гуртом «ТНМК»: їхній текст, моя музика. Називається «Енергодар – це Україна».

Не залишаємо музичний проєкт YELKA. Сподіваюся, ви бачили кліп на автентичну пісню «Ой, сяду я край стола». Працюємо над новим треком. До початку вересня має відбутися прем’єра.

У кожної людини є природна схильність до якоїсь діяльності. У нас – до музики. Цим і живемо. Ми з друзями сподіваємося, що нашими музичними вібраціями сприятимемо наближенню Перемоги.