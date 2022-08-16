Олександрія: кава з мером

12 серпня на позачерговій сесії депутати міської ради дали згоду» КП «Теплокомуненерго» на укладення договорів реструктуризації заборгованості перед компанією «Нафтогаз України», яка виникла через різницю тарифів і становить більше 48 мільйонів гривень. Реструктуризація передбачає сплату боргу рівними частинами протягом 84 місяців, а також дасть можливість списати «боргові» штрафні санкції в розмірі 7 млн 400 тисяч гривень. 1,2 мільйона гривень спрямують на заробітну плату для лікарів, оскільки існують проблеми із державним фінансуванням.

Депутати затвердили Програму забезпечення добровольчого формування територіальної оборони Олександрійської територіальної громади на 2022-2023 роки. Міський голова Сергій Кузьменко пояснив: «Добровольчі формування потребують і матеріального забезпечення. Ми відпрацювали механізм надання такої допомоги. Це дасть можливість з міського бюджету фінансувати наші добровольчі формування».

Попри відомі проблеми з фінансуванням, місто разом з обласним бюджетом змогли відновити реконструкцію інфекційного відділення в олександрійській лікарні. Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережах міський голова, окрім цього, у міській раді відновили практику «гарячих» телефонних ліній з мером, під час яких люди звертають увагу на проблемні питання.

Після розмови мер доручив управлінню ЖКГ міської ради направити на обласне підприємство «Дніпро-Кіровоград» листа з проханням роз’яснити високі тарифи за обслуговування лічильників водопостачання та переглянути плату в бік її зменшення, а також реагувати на пропозиції громади в плані забезпечення благоустрою: «Олександрія намагається бути затишним, чистим, прибраним містом. Не дивлячись на всі виклики, я продовжую наполягати, що так має бути й під час війни, адже таким чином ми показуємо приклад, якими будуть всі міста в країні після того, як Україна здобуде перемогу».

Наповненню олександрійського бюджету сприяють і 10 евакуйованих до нас підприємств, на яких працює 250 осіб, і, як зазначив мер, робота по релокації триває: «Ми ведемо перемовини із 6 компаніями із тих регіонів, які постраждали від війни. Ми будемо й надалі сприяти тому, щоб підприємці з України мали можливість розгорнути своє виробництво, а Олександрія отримала нові робочі місця та надходження до бюджету. Для нас це пріоритетний напрямок роботи».

Іншим важливим варіантом активізації ділових контактів став пошук партнерів чи міст-побратимів за кордоном. 9 серпня відбулася онлайн-зустріч міського голови Олександрії Сергія Кузьменка з лідером виконавчого комітету міста Бат (Англія) Кевіном Гаєм. Сторони обговорили можливість укладання партнерських відносин між двома містами, а також посильну допомогу, яку можуть надати жителі Бату для Олександрійської громади.

Теплі та дружні стосунки культивуються в місті й у стосунках на рівні громади. 12 серпня в рамках відзначення Дня молоді в Олександрії відбулася «Кава з мером», на яку були запрошені молодіжні активісти. Під час неформального спілкування під каву молодь мала можливість задавати запитання, пропонувати ідеї та отримувати відверті відповіді.

Те, що молоде покоління в місті відповідальне й патріотичне, засвідчила толока на березі річки Березівка, проведена в рамках відзначення Дня молоді. До наведення ладу долучилися й старші мешканці міста, а також вимушено переміщені особи. Своєрідне очищення відбувається й в інтелектуальному просторі – на подвір’ї школи №2 комунальники демонтували погруддя Максима Горького та відправили його в музейні запасники.

Цього вимагає воєнна ситуація, оскільки агресія рф проти України продовжується, забираючи життя все нових і нових українських воїнів. На минулому тижні Олександрія втратила ще двох земляків, які загинули на фронті, – Юрія Буха та Вадима Бондаренка, які загинули при виконанні бойових завдань 6 та 9 серпня. Юрія Буха поховали на Верболозівському кладовищі, а Вадима Бондаренка – у селищі Олександрійському.

Вічна пам’ять і слава героям!