Процедура отримання посвідчення водія в Україні: від А до Я

З 24 липня в Україні запрацювали нові правила отримання водійського посвідчення. Змінився підхід до навчання та алгоритм складання іспитів — теоретичну та практичну частини підготовки водіїв віднині розмежовують. Це передбачено Постановою від 10.05.2021 № 601 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань теоретичної та практичної підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів».

Відтепер охочим отримати водійське, спочатку варто пройти теоретичний курс навчання в автошколі та успішно скласти тестування в територіальному сервісному центрі МВС. А уже зі знаннями правил дорожнього руху та зі Свідоцтвом про закінчення теоретичної підготовки починати практичний курс і виїжджати на вулиці за кермом.

Пропонуємо наступний алгоритм отримання посвідчення водія.

Отримати посвідчення водія вперше:

Обрати автошколу для практичної підготовки. Знайти акредитований навчальний заклад та підготувати документи (паспорт, ідентифікаційний код, медичну довідку щодо придатності до керування ТЗ, одну кольорову фотографію 3,5х4,5 см.) Пройти теоретичний курс навчання в автошколі. Прослухати курс лекцій та отримати свідоцтво (в електронному вигляді), яке чинне 1 рік – без складання внутрішнього іспиту Скласти теоретичний іспит в сервісному центрі МВС. На теоретичному курсі навчання людині треба опанувати правила дорожнього руху, правила експлуатації транспортних засобів, основи безпеки руху та надання домедичної допомоги. Внутрішній теоретичний іспит в автошколі скасовується. Після навчання заклад освіти формує Свідоцтво про закінчення теоретичної підготовки та вносить дані до Єдиного державного реєстру МВС. Потім — іспит у територіальному сервісному центрі МВС, крім майбутніх водіїв категорій ВЕ, С1Е, СЕ, D1E і DE. Усі, хто успішно його складає, отримують Свідоцтво, яке є пропуском на практичний курс навчання. Свідоцтво діятиме протягом 1 року. Тобто, той, хто успішно склав теоретичний іспит має цілий рік на те, аби пройти практичний курс навчання.

За умови, якщо цей термін пройшов, а людина, яка хотіла отримати посвідчення водія, так і не склала наступний екзамен з практичного водіння, має починати навчання спочатку.

Обрати автошколу для практичної підготовки. Знайти акредитований навчальний заклад. Це може бути та сама автошкола в який проходили теоретичну підготовку або будь-яка інша. Пройти навчання і скласти внутрішній практичний іспит в автошколі. На практичному курсі треба навчитись керувати автівкою. Після його завершення — іспит. Складання практичного іспиту в автошколі обов’язкове. Заклад освіти видаватиме Свідоцтво про закінчення практичної підготовки. Воно буде чинне протягом двох років. Скласти практичний іспит в будь-якому сервісному центрі МВС. Отримати посвідчення водія. Важливо! Перше посвідчення водія — на 2 роки. Вперше посвідчення водія видається на 2 роки з обмеженням перевищувати швидкість 70 км/год.

Постійне посвідчення водія

Таке посвідчення водія можливо обміняти на постійне без складання іспитів у разі відсутності або наявності не більше двох адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху протягом двох років з дати видачі посвідчення. У разі наявності трьох і більше правопорушень – обмін здійснюється після складання теоретичного та практичного іспитів у сервісному центрі МВС.

Повернення посвідчення водія особам, які отримали його вперше та були позбавлені права на керування транспортними засобами, не відбувається.

Поновлення права керування транспортними засобами здійснюється після повторного проходження теоретичного й практичного курсів підготовки та складання всіх іспитів за алгоритмом отримання посвідчення водія вперше. Таке посвідчення знову видається на 2 роки.

Дізнайтися більше про надання безоплатної правової допомоги можна за цим посиланням: https://linktr.ee/legalaid.gov.ua