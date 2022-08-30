Світловодськ без тепла не залишиться

«УЦ» завжди тримала руку «на батареї», тому починаємо огляд лінійки готовності теплогенеруючих підприємств області до опалювального сезону розмовою з генеральним директором СП ТОВ «Світловодськпобут» Сергієм Московським. Там нещодавно пройшла перша в області «опалювальна» нарада за участі начальника ОВА Андрія Райковича.

– Давайте по порядку, почнемо з минулого сезону.

– Минулий сезон пройшли, але закінчили з великими боргами перед «Кіровоградгазом» і НАК «Нафтогаз». Велика сума боргу накопичилася й нашими споживачами. Нам винні 220 мільйонів гривень, з них приблизно120 мільйонів – місцева влада й 100 мільйонів гривень – борги населення за спожите тепло.

– Олександрія нещодавно дала місцевому теплогенеруючому підприємству дозвіл на укладання угоди щодо реструктуризації боргу. У вас це є?

– Ми від міської ради такого дозволу не отримали, але документи для НАК «Нафтогаз» і «Нафтогазтрейдингу» підготували. Олександрійці в даному питанні, звичайно, молодці, вони підтримують підприємство в такий важкий час.

– А про свою міську раду ви так не можете сказати?

– Я не хочу розмовляти про Світловодську міську раду.

– Але ж, крім них, вам все одно ні з ким працювати? Це ж недобре – такі стосунки?

– А я з ними й не працюю. Вони винні нам колосальні кошти, на запитання меру, коли розрахуються, відповіді немає. Протокольні доручення, які приймають на нарадах щодо розрахунку з нами, не виконуються. Про що можна говорити, якщо людина не виконує протокольних доручень губернаторів чи голови ОВА?

– Якщо коротко: хоча б і при таких боргах, але технічно й соціально ви готові до сезону?

– Технічно підприємство готується навіть краще, ніж в минулі роки. Кошти, які ми запланували для підготовки, майже всі використали. Тримаємо резерв близько пів мільйона гривень матеріальних цінностей на сезон. Зараз міняємо частково теплотраси, котлове обладнання практично готове. На нараді, про яку ви згадували, завдання ставилися правильні, головне – щоб їх всі виконували.

– То Світловодськ до сезону готовий?

– Ні, це «Світловодськпобут» готовий, а місто – побачимо. Ми працюємо. Звичайно, багато людей пішли по мобілізації. Фонд заробітної плати скорочений, тому ми на триденці, але люди ставляться до цього з розумінням, роблять усе, що в наших силах. Місто без тепла ми не залишимо.

– Не можна обійти й воєнне питання. Є запасний план на випадок кризової ситуації?

– У підприємства не одна котельня, розумієте? Тому позбавити тепла все місто практично неможливо. Ми готові реагувати, питання в коштах. Якщо місту не цікаво, то хто буде допомагати – область, держава?