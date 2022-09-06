«Культурний фронт»

Продовжуємо розпитувати митців про їхню творчість під час війни. Днями поспілкувалися з Едуардом Дикаренком – керівником фольклорного гурту «Ексампейя».

– Нині з дружиною (Тетяна Дикаренко – співачка «Ексампейї»/ – Ред.) накопичуємо матеріал для гурту, – розповів музикант. – Зараз ми не в повному складі. Коли зберемося, реалізуємо два проєкти, ще не час говорити про них детально. Свого напряму не змінюватимемо – репертуар, як і раніше, складатиметься з автентики. Можливо, поповнимо його козацькими та стрілецькими піснями.

Водночас Едуард Дикаренко керує вокальними групами в Олексіївському БК Катеринівської ТГ, а його дружина – гуртом «Коралі» в обласному будинку народної творчості та хором «Нива» в Созонівському БК Великосеверинівської ТГ. «Коралі» беруть участь у заходах, на яких збираються пожертви для ЗСУ. Долучилися до благодійності й олексіївські аматори.

– Атмосфера на концерті була не така, як у мирний час. Публіка не сміялася. Адже чимало олексіївців воює, є й загиблі.