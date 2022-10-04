«Антидронове» скло

Усього два тижні знадобилося освітньо-культурному простору «Кропивницький Гончаренко центр», щоб зібрати достатню кількість скляних виробів для проведення ярмарку-продажу. Тобто спрацювали за алгоритмом «анонс – активність одних громадян – активність інших». Усе вдалося.

Це всеукраїнська акція, яку проводили «Гончаренко центри» у різних населених пунктах України. Кожен обрав свою тематику. Хтось проводив книжковий ярмарок, хтось рок-концерт, хтось барахолку. Наші підійшли до питання оригінально, зробивши те, чого ніхто не робив. «Ми подумали: що є в людей вдома таке, з чим вони не вагаючись розстануться й що стане в пригоді іншим? І зійшлися на скляних виробах», – розповіла директорка освітньо-культурного простору Вікторія Талашкевич. Так народилася акція «Підтримуємо Збройні Сили України – збираємо скло!».

Близько тисячі скляних виробів принесли кропивничани – від маленьких чарочок до великих кришталевих ваз. Були навіть вінтажні, авторські роботи. Оцінювали, порівнюючи з цінами в Інтернеті та із залученням експертів. Звісно, ціну ставили значно нижчу, ніж річ коштувала б на інтернет-аукціоні. Охочих придбати цей скляний скарб було чимало. Задоволені покупці виносили пакети та коробки, дякуючи організаторам. Навіть роздивлятися цю красу було неабияким задоволенням.

Всеукраїнський збір коштів був спрямований на придбання антидронових рушниць для ЗСУ. «Це така зброя, яка допоможе нашим захисникам та захисницям краще бачити ворожі дрони та нищити їх. Вартість однієї рушниці – біля пів мільйона гривень», – зазначила Вікторія Талашкевич. Внесок у цю справу Кропивницького складає 12 тисяч 340 гривень.

Дещо з непроданого буде виставлено на OLX. Отримані гроші додадуться до загальної суми. Дещо передадуть гуманітарному центру «Територія успіху», який опікується переселенцями. Пошкоджене скло здадуть на переробку.