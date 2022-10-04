Для тих, хто в окопах

По всій Україні волонтери виготовляють окопні свічки для військових. Кілька тижнів тому до цього долучилася кропивницька громадська організація «Серце матері», в яку об’єдналися матері дітей з інвалідністю.

– Технологію почерпнули з Інтернету, є у Фейсбуці група «Окопні свічки», – розповідає Люмила Шукрута, голова організації. – Все дуже просто: у чисту бляшану банку з-під кукурудзи чи горошку вкладаємо згорнутий рулоном сухий гофрований картон, з нього ж робимо гніт, заливаємо розтопленим парафіном або воском. Така свічка горить близько чотирьох годин. З їх допомогою бійці гріються, сушать одяг, підігрівають воду. До речі, серед чоловіків наших жінок теж є такі, що нині воюють.

Матеріали принесли добрі люди, відгукнувшись на звернення Людмили Шукрути в Інтернеті про те, що потрібні бляшанки, віск, парафін, гофрований картон.

– Багато народу відгукнулося, спасибі. Щодня зверталося по п’ятдесят людей.

Про обсяги виробництва Людмила каже, що за перших чотири дні виготовили пів тисячі свічок. Участь у цьому процесі дітей і молодих людей з інвалідністю така: згортати картон, таким чином розвивається моторика. Батьки заливають банки розтопленим воском чи парафіном, це робиться на подвір’ї (техніка безпеки).

Днями армія отримала партію свічок від ГО «Серце матері». А волонтери продовжують виготовляти їх.

– Робитимемо їх до перемоги, – каже Людмила Шукрута. – Потрібні матеріали. Передусім – віск або парафін та бляшанки, найбільш підходящі – з-під горошку чи кукурудзи. Телефонувати мені за номером 0669731234.