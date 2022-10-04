Голокост: вчора та сьогодні

Традиційно 29 вересня в Україні та на Кіровоградщині відзначили День пам’яті жертв Бабиного Яру – одного із найстрашніших символів Голокосту.

Зазвичай, цього дня у Кропивницькому біля Великої Хоральної синагоги зібралися члени вже нечисленної єврейської громади, рабин Дан Закута, представники громадськості та влади, зокрема начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

Але якщо раніше на таких мітингах говорили виключно про жах масових вбивств євреїв у Бабиному Яру та Богданівці, трагедії тисяч великих міст і малих містечок України, то цього разу кожен із присутніх думав і про вбивства рашистами українських громадян – у Бучі, Ізюмі, Бородянці, Маріуполі…

Мине небагато часу, і в Україні з’являться десятки та сотні пам’ятників жертвам нинішньої війни. Як назвуть їх історики? Може, українським Голокостом? Головне, щоби пам’ять про трагедію українського народу збереглася надовго.