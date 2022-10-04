Культурний фронт

У найплодовитішого письменника Кіровоградщини Олега Бондаря вийшла друком нова книжка – «Обручка зі склепу». Не в містечковому видавництві, а, як і всі інші його твори, у солідному київському. Ця, вже сьома його книжка українською мовою мала вийти наприкінці лютого, але почалася війна…

– Мабуть, життя налагоджується, раз книжку надрукували, – розповів автор «Україні-Центр». – Наклад поки – тисяча, частина вийде в м’якій обкладинці – так дешевше. За жанром це – містичний трилер. У дореволюційні часи дочка генерала закохалася в поручика, генерал того застрелив на дуелі, а подаровану обручку викинув в озеро. А дочка вже була вагітна. У наші часи дві пари, відпочиваючи на березі річки, знаходять обручку, і тут починається… Колись я написав оповідання про це в журнал «Хобі», що в нас видавався, але побачив, що воно може розростися й до роману. Так і сталося. Проілюструвала книжку моя дружина Оксана Іващенко.

Взагалі добре, що в наш тяжкий час книжки виходять. Хоча й написані раніше. Зараз геть не пишеться, настрій не той, думки зовсім не про творчість, і тим більше не на мою улюблену тематику.